光顾赌场本地居民去年逾10万人 近疫前水平

去年光顾赌场的本地居民人数增加8％，达10万4000人，占本地成年人口的3.2％，接近冠病疫情前的水平。

根据赌博管制局发表的2022/23年报，2019年有10万7000名本地居民到过赌场，占成年人口的3.4％。本地居民包括新加坡公民和永久居民。

在冠病疫情暴发的2020年，这个数目减至7万9000人，隔年回升至9万6000人。

赌博管制局主席陈继豪在年报中说，2019年4月，政府为控制嗜赌问题将赌场入场税调高50％后，光顾赌场的本地居民数目就一直保持在低水平。

赌博管制局由赌场管制局重组而成，去年8月1日正式启动，成为管制各类赌博活动的单一机构。这次是赌博管制局第一次发表年报。

年报也披露了从去年4月至今年3月的2022财政年里，当局所展开的执法行动。

在这期间，圣淘沙名胜世界因为没有尽责对赌场客户进行适当检查，两次被罚款，分别是2万元和7万5000元，总共9万5000元。

名胜世界违反的是赌场管制（防止洗钱和恐怖主义融资）条例第13(2)条，以及第14(1A)(a)和(c)条。

第13(2)条规定，赌场经营者应定期审查所获得的客户和客户账户实益拥有人的相关信息是否充足，并确保这些信息是最新的。

第14(1A)条则规定，赌场经营者须对风险较高的客户采取更严格的尽责查证措施，包括在同这些客户建立交易关系前获得担任高级管理或行政职务的雇员批准，以及在适当时加强与这类客户交易的监测。

“风险较高客户”涵盖涉及洗钱和资助恐怖主义的可能性较大的客人，以及政治公众人物。

名胜世界自2011财年起每年都被罚款，2021财年也因触犯第13(2)条，共被罚20万元。

锡兰体育会营运疏漏 执照被吊销一个月

此外，锡兰体育会（Ceylon Sports Club）因为未能遵守有关人员筛查和登记，以及防止被排除人员进入的监管要求，执照被吊销一个月。

根据赌博管制局截至今年5月的资料，锡兰体育会是获得执照经营赌博机（gaming machine）房的25家业者之一。