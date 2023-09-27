报告：我国全球创新指数位列第五 重回亚洲榜首

新加坡在今年的全球创新指数排名中，晋升两个名次至第五名。我国也在连续两年落后韩国后，重回东南亚、东亚与大洋洲地区榜首。

世界知识产权组织星期三（9月27日）发布2023年全球创新指数（Global Innovation Index）报告。瑞士连续13年蝉联全球最具创新力的经济体，瑞典、美国和英国依序紧跟在后，新加坡位居第五。

今年排名前十的国家和去年一样，只是名次有所更动。其中，瑞典晋升一个名次至第二名；芬兰从第九名跃升至第六；丹麦则上升一个名次至第九名。

在东南亚、东亚与大洋洲地区排名方面，新加坡在过去两年排名次于韩国，今年重回榜首，成为这个地区最具创新力的经济体。韩国退居第二，中国排名第三。

全球创新指数以创新投入和创新产出两大方面的80个指标，评估全球132个经济体。创新投入细分为五大经济要素，即制度、人力资本与研究、基础设施、市场成熟度和商业成熟度；创新产出则分为知识与技术产出，以及创意产出。

报告显示，新加坡在创新投入方面，位居全球第一，尤其制度最为卓越，多个指标包括政治环境、监管环境和商业环境都排名第一。另外，我国在人力资本与研究，以及基础建设的排名也有所提升，分别晋升五个名次至第二位，以及三个名次至第八位。

另一方面，新加坡也在独角兽估值（unicorn valuation）的新指标方面表现出色，排名第八。独角兽公司是指估值超过10亿美元（约13.7亿新元）的私营公司，而这个指标的计算，是基于一个国家所有独角兽公司的总估值，占国内生产总值（GDP）的百分比。

世界知识产权组织总干事邓鸿森说：“一些新兴经济体在全球创新指数中的排名不断攀升，这表明关注创新生态系统是能够带来变化的。在全球范围内，尽管风险投资资金下滑，但2023年的全球创新指数应能向我们证明创新活动的势头仍强劲，创新活动也应继续从数量转向质量。”

世界知识产权组织是联合国下属机构，邓鸿森是第一位出任总干事的新加坡人。

新加坡知识产权局局长陈惠菁在回应这份报告时说，当局对新加坡的全球和区域排名晋升感到鼓舞，“这证明政府上下与企业界和民间合作，成功为企业和创作者打造创新文化和环境，让他们蓬勃发展。”