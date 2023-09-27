跨部门委员会建议从三方面着手 防范青少年犯罪

尽管去年涉及罪案的青少年人数是五年来最少的，但鉴于时代与网络的变化对青少年的影响很大，我国相关跨部门委员会建议从阻断跨代犯罪循环、防止青少年涉毒，还有涉及性相关犯罪这三大方向采取措施，避免年轻人误入歧途。

防止青少年犯罪、重犯和改造青年跨部门委员会（NCPR）星期三（9月27日）举办青少年对话研讨会，超过600名学府领导、社工，以及执法单位等的代表参与。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授，以及社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆受邀出席。

涉电子烟人数增加近三倍

蔡瑞隆致辞时说，过去五年，平均每年约有2500名青少年涉案，去年减到略超过2000人。不过，因购买、使用或持有电子烟被逮捕者从2020年的1266人，增至去年的4697人，增幅近三倍，当中约20%不满18岁。

研究显示，曾接触电子烟的青少年日后吸烟的可能性增加两倍，他们甚至可能尝试毒品。此外，如果父母曾犯案，孩子日后犯罪的可能性比其他人高三倍；如果有家人支持且家庭关系良好，往往有助于阻止犯案者再犯，也能避免孩子步入歧途。

有鉴于此，跨部门委员会针对阻断跨代犯罪循环、防止青少年涉毒和涉及性相关犯罪三个方向提出20项建议，包括为囚犯家属提供更多援助、加强青少年对电子烟危害和性犯罪的认识。有关单位正密切合作落实这些建议。

学者：预防犯罪重于改造犯罪

参与研究和提出建议的内政部总首席心理学家马吉德（Majeed Khader）博士说，比起改造计划，当局更重视防范青少年犯罪。这须先理解青少年的思维模式，以及可能的犯案动机和导因，然后对症下药，包括用青少年熟悉的流行语或视图进行宣导，让他们意识到犯罪行为的后果和对他人的影响。

哈莉娜（化名，23岁）是获援助的人之一。她受访时透露，她九岁时父亲因吸毒判监六年，原是家庭主妇的母亲得扛起抚养八名孩子的重担。“父亲本来是我心目中的榜样，他入狱后，我心中的父亲形象也破灭了。”

幸好，哈莉娜一家获得慈善组织新生代（NeuGen）资助，她也靠补助金完成学业。“随着年龄增长，我的观点改变了，不再与其他家庭的孩子比较，也不会因为父亲入狱的事而受影响。”

蔡瑞隆说，现今青少年在数码世界中成长，面临的挑战也因时代而改变，错误的信息和社交媒体被滥用等情况，给他们购买电子烟和非法物品提供了管道。

“这些现象值得我们深入探讨，这也是跨部门委员会关注的，但要解决青少年犯罪问题，须发动社会各群体才能收效。最理想的情况是，把他们拉上正轨，避免他们误入歧途。”