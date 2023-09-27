“Siew Dai”少糖咖啡或茶可能成为新常规

到了今年底，在咖啡店和小贩中心喝少糖的咖啡或茶可能会成新常态，“Siew Dai”（指少糖）的茶水或成为新常规。

卫生部长王乙康在预防心脏病研讨会上致辞时，促请人们减少糖分摄取量。他说，保健促进局将向餐饮业者，包括小贩中心和咖啡店推行少糖宣导运动，让“少糖”变成新常态。

“现在，如果我们想要饮料中少放糖，就得特地点‘咖啡少糖’（kopi siew dai）或‘茶少糖’（teh siew dai）。 我们应该将siew dai当成是新常规，也就是说当我们点咖啡或茶时，siew dai会是自动的选项。”

如果食客想要加糖，就点“咖啡加糖”（kopi ga dai）或“茶加糖”（teh ga dai）；如果想要更少糖，可以选择“咖啡或茶无糖”（kosong）。

王乙康呼吁业界、咖啡店和小贩支持这项计划，“把糖放在档口旁，让想要加糖的人自己加糖，冲泡的时候直接少加糖。”

不过他也强调，控糖与否是消费者的习惯和选择，不是卫生部可以完全监管的。

本地居民糖分摄入量减少

全国营养调查报告的最新数据显示，本地居民每日的糖分总摄入量从2018年的60克，减至2022年的56克。

同时，2022年有67%居民的糖分摄入量维持在健康合理区间，即不超过每日总能量摄入量的10%，也就是10茶匙的糖。这一比率在2019年是61%。

王乙康也指出，自2020年营养等级标签（Nutri-Grade）措施宣布以来，饮料企业一直通过降低糖含量重新调整产品配方。预先包装饮料的中位含糖量已从2017年的7.1%降至2021年的4.6%。目前市场上有近三分之二的预先包装饮料是糖分较低的A或B等级。

不过，含糖饮料仍是食物中糖的最大来源，占糖摄入量的52%。糖分总摄入量的减少，完全来自预先包装饮料中糖的减少。

王乙康说，卫生部最迟今年底将把营养等级标签进一步扩大到现泡饮料。 大型咖啡店和泡泡茶店等商家须在菜单上标明糖分等级。小档口可豁免此类做法。

糖尿病患病率持续下降

卫生部2016年正式向糖尿病宣战，誓要保障国人健康，远离糖尿病。2022年全国人口健康调查报告显示，本地居民的糖尿病患病率持续下降，从2019年至2020年的9.5%，降至2021年至2022年的8.5%。

不过，王乙康提醒，尽管如此，糖的摄入仍是导致糖尿病的一大主因，人们不能在抗击糖尿病的战役中有所松懈和自满，依然要在日常生活中适当控糖，养成良好的生活习惯。