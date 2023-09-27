水价分两年调涨18％ 政府周四宣布援助配套

水价于明后两年分两个阶段上调，每立方米调高5角钱或约18％。对一般组屋用户来说，每月水费将增加7元左右。

为协助人们应付上涨的水费和其他生活开销，副总理兼财政部长黄循财星期四（9月28日）会宣布额外的生活费补助配套。

我国一般家庭每月用水量是15立方米。目前，每月用水量不超过40立方米的住家用户，以及所有非住家用户，每立方米（即1000公升）饮用水收费2.74元（不含消费税，下同）。到了2024年4月1日，每立方米水价先调高2角钱；2025年4月1日再调高3角钱，总增幅约18％。

用水量高的住家用户则需支付较高的水价。每月用水若超过40立方米，明年4月1日起水价调高2角5分，至3.94元；2025年4月1日再上调4角5分，至4.39元。这类用户多是独立式洋房住户，仅占住家用户的约4％。

我国上一次调高水价是在2017年，当时30％的增幅平分两年调高。

公用事业局星期三（27日）宣布这项消息时说：“尽管公用局和我们的承包商已经积极采取措施来降低成本，但是自2017年调整水价以来，因为来自外部的成本压力，生产和供水的费用仍显著上升。”

公用局指出，在为水定价时，除了必须取回生产和供水的成本，也须反映生产下一滴水，即新生水和淡化海水的成本。此外，为水正确定价也有助鼓励所有用户节约用水，好让我国的用水需求维持在可持续的增幅。

过去六年来，公用局更新了超过310公里的管道，提升三座自来水厂，启用三座海水淡化厂，以及正在施工建造深隧道阴沟系统第二阶段工程和大士供水回收厂。

其间，能源成本增加了37％、建设费用增35％、化学品增33％，维修费则上涨18％。

公用局说：“为了跟上上涨的成本，以及资助持续的投资，必须在这个时候调高水价。因为推迟调涨只会意味着未来需要更高、更大幅度的涨价。”

公用局回复《联合早报》询问时说，这次水价调涨带来的额外年收入，可抵消公用局建设水利设施的三分之一年投资。

四分之三住家用户 每月额外水费不超过10元

水价全面调高后，组屋用户的水费平均每月增加7元；四分之三的住家用户，每月须缴付的额外水费将不超过10元。四分之三的商家，包括中小企业，每月须付的额外水费少于25元；四分之三的小贩则少于15元。

一般用于工业用途的新生水，价格也会上调。现在每立方米2.33元，分两年共调高1角7分，增加约7％。

公用局说：“政府会提供额外的经济援助，协助公众缓解水价和其他生活开销上涨带来的冲击，尤其是中低收入家庭。”

财政部星期四召开记者会，公布援助配套详情。

有别于上一轮调整中平摊增幅的做法，这次第一年的增幅要比第二年低。公用局说，换算下来，这一轮的增幅相等于自2017年以来，水价每年增加2.5％。第一年增幅较低，是为了让家庭和商家有时间适应水价上涨和采取省水措施。

根据国际水务智库2023年的调查，相较于其他城市，我国的水价在计入消费税后处于中等价位。悉尼每立方米6元、纽约5.63元、东京2.1元、香港1.1元、北京9角6分。