裕廊西小贩中心三年后重开 摊位更多设计具巧思

裕廊西小贩中心关闭三年后于星期四（9月28日）重开，分布两层楼的熟食摊位增至39个，翻新后座位增多、环境宽敞明亮，也融合了复古和现代设计元素。多数受访摊贩对开业表示期待，相信能吸引邻里的客源。

这是由长城美华咖啡店集团子公司JW50 Hawker Heritage（简称JW50）管理的首座小贩中心，它早前获得国家环境局颁发合约，负责改造和经营。小贩中心于2020年8月关闭，如今翻新后分为两层楼，设有15个和24个熟食摊位，座位从原本的479个增至约580个，原有的湿巴刹则拆除，电动扶梯和车辆出入口位置也调整。

《联合早报》记者星期三（27日）下午走访小贩中心，不少摊贩正紧锣密鼓地准备食材、等待供应商运送货物，有的还在挂招牌，进行最后阶段的准备工作。JW50的承包商则在修缮电动扶梯和电灯，入夜后清洗地面，迎接开张日。

裕廊西61街的裕廊西小贩中心完成翻新，里头的熟食摊从原本的34个增至39个，据悉售卖100多道本地和海外美食。（唐家鸿摄）

素食摊佛友缘摊主黄顺兴（55岁）受访时透露，他选择转换地点进驻裕廊西小贩中心是因为租金较负担得起、靠近住家，并且看好附近的人流量。“这里的设计也很有巧思，一楼走的是七八十年代的复古风，旧屋檐类似五脚基，二楼则是现代化的设计。食物选项也多样化，相信能吸引口味不同的食客。”

正在忙着备料的西餐摊West’s Bro摊主郑吉智（31岁）相当看好在这里创业的前景。他说，小贩中心比咖啡店的租金低，他也在研发改良新口味，相信食物选项多了自然会吸引更多食客上门。“配合这里的设计元素，我们也订制了特别的招牌，食物好吃之余也要吸引眼球。”

据了解，管理小贩中心的JW50，不仅帮助摊贩张挂布条宣传，还到组屋区派发传单。进驻摊贩包括知名的樟宜炒福建虾面、百年酿豆腐、石年猪脚饭、再来阿嬷面线，也有新创摊位。

摊贩正准备食材，迎接开业首日。（唐家鸿摄）

旧摊贩受邀再次进驻

根据早前报道，当年管理这座小贩中心的口福集团子公司Hawker Management实施一些计划影响了人流量，导致小贩中心最终关闭。例如，要求食客购买食物时须额外付2角，餐后归还托盘时才能取回这笔钱。

南华兴传统鱼头炉摊主李胜华（60岁）曾是旧摊贩之一，当年因小贩中心管理者经营不善而苦撑多时，之后跟随所有摊主一同歇业，另寻工作。他现在的合伙人李永乐（30岁）说，JW50为让食客有更多选项，邀请他和另外三四个旧摊贩再次进驻。

李永乐说：“翻新后的摊位比较集中，座位规划也比以前好。摊位的煤气才刚装好，我们正在熬汤、处理猪脚和排骨，准备明天重新出发。我们采用成本较高的新鲜食材，但价格会尽量压低，薄利多销。”

裕廊西小贩中心附近只有两个提供食物价格较实惠的餐饮场所，包括先驱广场的口福食阁和裕廊西61街第651座组屋的金味咖啡店。下午时分，小贩中心内摊贩如火如荼地筹备，吸引不少居民驻足观望。

居民李天赐（56岁，餐饮业员工）以往每周会光顾小贩中心四五次，受访时直呼重新规划的小贩中心让人感觉“焕然一新”。他说：“我期盼小贩中心重新开业很久了，这样会有比较多选择，特别是饭菜和面食，但希望价格会亲民一些，维持在5元以下。”

史蒂文（65岁，退休者）则说，小贩中心关闭后，他改到金文泰打包食物。“我很高兴，翻新后摊位和价格一目了然，也靠近我家。希望业主能够好好运营下去。”

李智陞：期待小贩中心重开 之后持续留意改进

西海岸集选区议员、国家发展部长李智陞答复《联合早报》询问时说，裕廊西小贩中心自2020年关闭后，国家环境局和人民协会这期间，挨家挨户向约2000名居民收集意见，环境局也召开多次会议，商讨如何在设计、格局和功能上，改善小贩中心。



李智陞说，经过重新规划，新小贩中心已将一楼卸货区改建成熟食摊位，二楼的座位和摊位则重新布局。小贩中心管理者也将与社区合作，日后举办节目和活动。“我们期待小贩中心在星期四重新开放，为居民提供更多食物选择。我们也会持续留意，看看小贩中心需要进行哪些微调、改进和完善工作。”