受促改用低钠盐 小贩忧成本和口味

调查显示本地外食变得更咸，政府呼吁餐饮业者齐减盐，其中一个方式就是改用低钠盐，受访业者和摊贩认同要让国人吃得健康的立场，但指出成本和口味是两隐忧。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）引述最新调查指出，我国今年在食品中的平均钠含量比2010年增加20%。当局盼餐饮业积极响应“少盐多味”（Less Salt for More Taste）运动，将钠含量降回2010年的水平。其中一个做法就是鼓励餐饮业者改用低钠盐，或是在烹饪时减少盐、酱油和鱼露等调味料的用量。

有受访餐饮业者和摊贩表示，可以理解这么做是为了国人的健康，然而实际落实有两考量。

连锁餐饮商Qiji商务发展高级经理刘毓嘉说，公司多年来已参与保健促进局的较健康餐饮计划，为食客提供较低卡路里餐饮。公司将响应当局“减盐”号召，承诺以2026年为目标，全面以低钠盐取代一般食用盐。

“不过较为健康如有机的食材往往都会比一般食材贵，低钠盐也一样。这无疑将影响成本。因此我们希望各个利益相关者，例如供应商也能一起配合，为餐饮业提供更廉价的健康盐。如若真有必要调整售价，也盼食客能理解，毕竟是为大家的健康着想。”

针对报告指鸡饭钠含量比2010年增加65%达1565毫克，傅记鸡饭摊主傅宝贵表示，自己只在煮饭和煮汤时才用盐，分量适中。

他担忧，若要在烹煮中改变盐这类食材之用，恐会影响食物味道，进而流失食客。

“食材都涨价，而低钠盐价格也较高，很多像我一样的小贩肯定吃不消。希望当局能有措施协助我们。”

忠记烧鸡叉烧饭头手邱先生（25岁）表示，使用低钠盐不确定会不会改变食物的口感，但如果少用盐肯定会。他对于鸡饭钠含量的增幅感诧异。“我们只有在调味鸡肉的时候会用到盐，其他时候都用其他佐料。”

完整报道，请翻阅2023年9月28日的《新明日报》。