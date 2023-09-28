推动减碳数码化等 新中海事机构签谅解备忘录

新加坡与中国区域海事行政机构和合作伙伴签署三份谅解备忘录，以推动数码化、减碳、人才发展和信息交流方面的合作。

新加坡海事及港务管理局星期二（9月26日）发文告说，这三份谅解备忘录于上海举行的2023全球港口管理局圆桌会议（Port Authorities Roundtable）和北京第三届全球可持续交通高峰论坛（Global Sustainability Transport Forum）的场边活动中签署。

我国海事局局长张英智和上海市交通委员会主任于福林，9月24日在全球港口管理局圆桌会议签署谅解备忘录。

谅解备忘录为加强两个港口和海事的联系，通过信息交流、促进港口和航运发展等，共同开发航运和港口发展的数码化和减碳解决方案。

此外，张英智和天津市港航管理局局长王洪海，星期二在全球可持续交通高峰论坛的场边活动中签署谅解备忘录。

双方将探讨数码化和减碳相关的问题，交换有关航运和法规框架、港口发展和海事培训的信息和经验，并促进人才交流和在海事研究和开发等领域的合作机会。

张英智星期一（25日）也与中国船级社社长孙峰签署谅解备忘录。双方将探讨合作使用零排放或接近零排放的航海燃料和电池技术，来减少温室气体排放，并与研究人员或业界人才等，共同开发创新智能船舶技术，支持人才的培训。