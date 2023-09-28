虚报火患谎称有人自杀等 两男女涉拨恶作剧电话被控

涉嫌频频向新加坡警察部队和民防部队拨打恶作剧电话，34岁男子和27岁女子星期四（9月28日）被控上法庭。警方透露，当局每日接获的逾5000通紧急电话中，约4000通是从手机拨出的无声电话，这类恶作剧电话将加重接线员的负担，求助者的拨电等候时间也更长。

两名新加坡籍被告是34岁男子符敦梁和27岁女子萨尔文德·考尔。

根据警方星期三（27日）的文告，男被告涉嫌于8月26日至9月14日期间，向警方和民防拨打31通电话，声称新加坡不同地方发生自杀未遂、大耳窿骚扰、火患和严重性犯罪等紧急情况。

当局之后证实没发生这类事件。案情显示，男被告拨电恶作剧时会隐匿身份，包括使用国外电话号码，以及在通话中使用虚假身份冒充他人。

经过调查，勿洛警署的查案人员最终锁定男被告身份，并在9月18日逮捕他。他将面对31项罪名，包括27项抵触杂项（公共秩序和骚扰）法令第14A节条文的罪名，以及四项抵触刑事法典第268A条文涉嫌散播威胁性虚假信息的罪名。

第二起案件中，女被告涉嫌于8月26日从本地座机拨打两通紧急电话，指巴西立13街发生一起自杀未遂事件。警方和民防后来都证实没有发生相关事件。

经过调查，勿洛警署的查案人员最终锁定女被告身份，并在9月16日逮捕她。案情显示，她在受查过程中，一度拒绝配合警方交出电子设备，因此在抵触刑事法典第183节条文下被捕。她将面对两项抵触杂项（公共秩序和骚扰）法令第14D节条文的罪行。

滥用紧急电话者增加 占用有限资源

警方指出，今年1月至8月，警察行动指挥中心（POCC）已接获超过130万通999紧急电话，平均每天超过5000通，其中约4000通是来自手机的无声电话。

文告说，无声电话数量上升，导致接线员得花更多时间处理，真正需要援助的紧急电话因此被耽搁，等候时间被拉长。滥用紧急电话者使问题进一步恶化，不仅增加有求助需要民众的等候时间，也占用了有限资源。

根据杂项（公共秩序和骚扰）法令第14A（1）节条文，任何人以骚扰等目的拨打紧急电话，将面对罚款最多5000元，或坐牢最长一年，或两者兼施；抵触同一法令下第14D（1）节条文，传播虚假信息一旦罪成，将面对罚款最多1万元，或坐牢最长三年，或两者兼施。根据刑事法典第268A节条文，散播威胁性虚假信息一旦罪成，可面对罚款最多5万元，或坐牢最长七年，或两者兼施。

警察行动中心指挥官李树彬高级助理警察总监说：“警方严肃看待拨打999无声电话或虚报电话的行为。滥用紧急热线电话是违法的，若有必要，警方将与总检察长办公室协商，将涉案拨电者控上法庭。”

被告符敦梁和萨尔文德的案件，分别案展至10月12日和10月19日过堂。（人名译音）