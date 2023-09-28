樟宜机场T2北侧重开 10月底前全面恢复运作

樟宜机场第二搭客大厦（简称T2）北侧星期四（9月28日）重开，整个T2将在10月底前全面恢复运作，以全新面貌迎接旅客。

樟宜机场集团发文告宣布，耗时三年半的T2翻新和扩建工程已竣工，北侧星期四正式投入运作。T2每年可接待的旅客人次，也从之前的500万人次，激增至约2800万人次。樟宜机场整体的客运量因此增至9000万人次，超越冠病疫前的8500万人次。

文告指出，今年8月樟宜机场的乘客量，已恢复到冠病疫情前约87%的水平。随着樟宜机场航空旅游持续复苏，客运量增加来得及时。

T2南侧抵境厅已于去年5月重开，离境厅则在去年10月投入运作。

自去年5月以来，已有12家航空公司在T2运作。从星期四起，新加坡航空公司往来东南亚、孟加拉和斯里兰卡的航班、德国汉莎航空（Lufthansa）及瑞士航空会从T2北侧运作。新航的头等舱值机休息室和新翔集团（SATS）的贵宾室也启用。

日本航空、全日空、阿提哈德航空（Etihad Airways）、印度廉价航空IndiGo，以及新航飞往马尔代夫和尼泊尔的航班，将在下月迁至T2运作，使得T2的航空公司增至16家。

在T2过境区，乘客可通过巨型LED屏幕，观看最新的体育和电视节目，打发时间。（樟宜机场集团提供）

2020年5月，航空业受冠病疫情重创，机场航班趟次骤减，T2和第四搭客大厦（T4）先后暂停运作，但T2的翻新和扩建工程持续。

T2面积增加1万5500平方米

根据文告，自1990年启用的T2扩建后，面积增加了1万5500平方米，以容纳额外的基础设施、新系统，以及更多零售店面。其中包括增设能源消耗量低30％的中央冷水机组（chiller plant），而在行李提取大厅的现有两条输送带也已经延长，能处理更多行李，以应付宽体飞机的需求。

行李处理系统也增强了安全功能，提早存放行李设施则从半自动化提升为全自动化，任何时候可存放约2400件行李。这些设施都有助显著提高生产力。

此外，离境厅设置了共用的“快捷与顺畅通行区”（Fast and Seamless Travel，简称FAST），提供更多自助登机亭和自助行李托运机。移民厅也扩大，设有更多自动通关闸门。T2也是樟宜机场首个在抵境和离境厅都设有特别辅助通关通道（Special Assistance Lanes）的搭客大厦，让一家人或轮椅使用者，可同时通过自动通关系统出入境。

T2翻新后增添了新设施，包括两个熊熊游乐场，让小朋友在等候班机时也能尽情玩乐。（樟宜机场集团提供）

樟宜机场集团说，北侧的一些零售和餐饮店及其他设施已重开，其他餐馆和设施接下来也会陆续启用。当局会在11月初举行T2重开庆祝仪式。

T2扩建项目总监陈来德说：“我们致力于提供卓越的客户服务，并期待焕然一新的T2，能让乘客体验更上一层楼。”