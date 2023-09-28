陈振声：陈嘉庚留下丰富文化遗产 成功定义是希望下一代做得更好

陈嘉庚遗留给我们的，不只是物质遗产，更重要的是华族文化精神。

教育部长陈振声星期四（9月28日）在新加坡中华总商会举办的“禧街聚商庆团圆”中秋晚会致辞时强调，对成功的定义不应局限于这一代，更重要的是下一代。

他说：“我们的成功定义不是从个人角度出发，而是希望下一代比我们做得更好，青出于蓝更胜于蓝。这是我们华族社会的优良传统，也希望每一代新加坡人都能牢牢记住这一价值观。”

位于禧街的中华总商会大厦2017年开始翻新，去年9月10日完成，保留了大礼堂“嘉庚堂”的名字。总商会这次邀请本地知名书画家林子平代为润笔，并邀请陈振声见证嘉庚堂的揭牌仪式。

总商会会长高泉庆致辞时说，陈嘉庚秉持的“教育乃立国之本”“身家可以牺牲，是非不可不明”的不朽信念，激励了一代又一代的新加坡华商领袖献身回馈社会，促进教育、扶助弱势群体，做出的贡献不仅限于新加坡，还深刻影响了东南亚和中国社会。

他说：“今天嘉庚堂的揭牌仪式，不仅是对陈嘉庚先生的崇高敬意，也是对他无私奉献与‘取之社会，用之社会’回馈精神的永恒纪念。”

约200名嘉宾星期四齐聚一堂庆中秋，出席者包括商团和学校代表，以及总商会的董事和会员。现场除了有南洋艺术学院的精彩表演，还有美食和一系列活动。

中华总商会也颁发了2022年度的总商会奖学金，由陈振声主持颁奖仪式。奖学金得主共17人，包括受惠于回教社会发展理事会和印度人发展协会的学生。