天猛公与两机构合作 用艺术支持弱势群体和包容社区建设

非盈利机构天猛公艺术基金会分别与两家机构签署谅解备忘录，通过艺术助力弱势群体并推进包容社区的建设。

天猛公星期四（9月28日）分别与慈善机构Tasek Jurong Limited和新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）签署谅解备忘录，利用各自优势和资源，通过艺术支持弱势群体和推动包容社区的建设。

天猛公艺术基金会创始人陈克湛先生接受《联合早报》采访时说：“我们的宗旨是以艺术服务社区，艺术不仅可以让人了解历史、遗产和文化，更可以塑造一个人的品格。

签署谅解备忘录后，天猛公与Tasek Jurong Limited将开展合作，为弱势群体和青少年开办文化艺术活动，引导他们了解社会和自我，促进情感和心理健康的正向发展。

也是裕廊集选区国会议员的Tasek Jurong Limited董事黄伟中受访时说，计划旨在培养弱势群体和青少年的志愿服务精神和社会责任感，帮助他们建立信心，使他们相信每个人都可以各自的方式奉献社会。

与新协立合作 将残障艺术家生活经历融入作品

至于天猛公与新协立的合作，那集中于开展社区项目，推动包容社区的建设。天猛公将为残障艺术家提供艺术指导，将他们的生活经历融入作品，提高他们的自我表达能力。他们还将邀请社区居民、学生及志愿者，共同创作社区壁画和艺术品，扩大残障艺术创作者的社交圈子，为他们提供情感与职业支持。

新协立局长邱玉雯希望这次合作能够改变大众对残障者的看法，认同残障者的能力，不把他们看成需要帮助的对象，而是平等的合作伙伴，在接纳之外，实现包容。