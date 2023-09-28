配套助低收入者应付当下 学者：实际薪金增长仍重要

育有一对年幼子女的马欣和（44岁，日间护理中心员工）每周一般会带孩子到经济实惠的餐馆用餐，但过去两年物价高涨，为节省开销，她如今偶尔才会这么做。

听到政府将透过新一轮援助配套，发放额外的定心与援助配套特别现金补助，以及社理会邻里购物券，马欣和非常开心，已开始计划为孩子购买上学用品和为家里添购电器。

正在与前夫办理离婚手续的马欣和，靠每月约2500元的收入维持一家生计。

“额外的邻里购物券对较低收入家庭的帮助挺大的。我和孩子平时对吃方面的要求比较简单，购物券可让我们在小贩中心和咖啡店用餐。”

马欣和目前能应付子女上小学的开销。“但将来他们升学，费用肯定增加。希望政府接下来可考虑为低收入家庭孩子提供更多教育方面的津贴。”

新加坡国立大学社会学系陈恩赐副教授回复《联合早报》询问时说，考虑到通货膨胀未显著减缓，以及近日宣布的水价和公共交通车资上涨，最一轮的生活援助配套，对较低收入者应付眼前生活开销肯定有帮助。

对于政府在物价居高不下、经济充满不确定因素的时候，推出这轮援助配套，陈恩赐认为，这相当及时。他指出，这比等到明年的财政预算才来宣布，更能协助人们应付眼前需求。

新跃社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）说，坊间有些人可能认为，近期所宣布的一些价格调涨，如水价和公交车资，是在政府可控制的范围。

他认为，部分民众或认为生活费上涨，是受到政府政策直接或间接的影响，政府或认为有必要推出额外援助措施，以缓解这方面的不满。但他指出，当必要服务的成本上涨，政府调涨收费，但同时给予低收入家庭额外援助的做法，整体上是正确的。

学者：良好工作和收入仍是关键 渐进式薪金和技能培训很重要

新加坡国立大学李光耀公共政策学院实践型副教授何伟伦认为，政府不定期按照需求推出这类援助措施，一个好处是可以调控援助额和发放时间，更好地照顾到最有需要的群体。

但何伟伦也说，不能单靠这些补助措施协助低收入家庭应对生活费压力。

“人们最终还是需要有实际的薪金增长，良好的工作和收入仍然很关键。这也就是为什么渐进式薪金模式和技能培训很重要。就业入息补助计划、乐龄补贴计划和费税补助券等政府转移，能给予国人更大信心面对环球不稳定因素和物价上涨等挑战，也有必要时不时提高这些补助。”