图管局线上众包平台 邀公众记录与分享新加坡故事

国家图书馆管理局将于10月1日推出一个新的线上众包平台，让每个新加坡人都可以通过图像、文档、视频和音频剪辑，甚至社交媒体账户等分享自己想要讲述的新加坡故事。图管局也同时在探讨如何利用人工智能更好地收集新加坡人共同的记忆和故事，构建更具凝聚力和归属感的社区。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期四（9月28日）在图管局答谢捐赠者的活动上致辞时宣布推出这个名为“新加坡新忆：一起记录我们的故事”的线上众包平台。她也指出，图管局正在探索利用人工智能的方式，以更好地收集众人关于新加坡的记忆和故事，从而加深新加坡人对国家的归属感，让大家团结一致。

所谓线上众包平台，就是代表每一个人都可以到平台上贡献他们想分享的新加坡故事。这个众包平台，未来也将根据不同的主题邀请公众投稿，例如本地美食、青年文化等。公众能够在这个平台上用不同方式贡献一己之力，如写字幕、做翻译等，让平台上的内容更加丰富多元。

图管局目前也在探索能否使用人工智能。杨莉明在致辞时列举数个在探讨使用人工智能的方式，包括可否使用生成式人工智能（GenAI）与历史书中的人物或经历过这些时代或事件的其他人 “聊天”？或者可否根据民众感兴趣的主题，由人工智能提出定制的学习路线图等。

杨莉明指出，科技不应该是冷酷无情的，而是一种能够丰富人与人之间互动，以及加强社区凝聚力的方法。

图管局在星期四的活动中总共答谢85名文物捐献者。他们总计捐出5700件文物，其中一些藏品可以追溯到19世纪。本地收藏家林少彬捐出一套从战前到二战期间的日本出版物。曾在1998年带领首支新加坡登山队登上珠穆朗玛峰的林有利，捐出当年所拍摄的原始录像。

新加坡第一家通过有线传输的商业广播电台丽的呼声（Rediffusion）当年播放过的一批华文经典和戏曲表演音频，也由丽的呼声主席兼首席执行官张美香捐出。