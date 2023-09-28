创业行动社群加强与教育机构合作 助力初创业者

年轻创业者彭匡和（23岁）两年前获得新加坡创业行动社群的协助，从一心只知道开发软件产品，到后来学习如何与投资者沟通和介绍产品等商业模式，终于开创自己的事业。

彭匡和创业已经三年，正开发一款名为Bumpp的软件，该软件帮助用户整理电子名片，并以此建立专业的人际关系网络。

但创业之初，他只懂得研发软件。后来，他得到新加坡创业行动社群（Action Community for Entrepreneurship，简称ACE.SG）的帮助，通过指导计划获得支持，逐渐学会与投资者沟通和推销自己的产品，并组建团队。

未来，更多年轻人将能像彭匡和一样，在ACE.SG的一项新计划下，得到专业导师的帮助，让他们在创业路上走得更自信。

ACE.SG星期四（9月28日）启动为本地创业社群提供专业培训的机构，并与新跃社科大学、义安理工学院、淡马锡理工学院和工艺教育学院签署四份谅解备忘录，为年轻创业者提供高质量和相关的学习机会。

ACE.SG加强与这些高等教育机构的合作，为初创公司提供咨询服务、交流机会、实习机会，为初创业者提供培训计划等，让他们做好充足的准备。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳担任活动主宾。她对这一合作表示支持，认为应该赋予年轻和年长的学习者必要的技能和思维方式，创新与创业发展对于学生应对未来的挑战也至关重要。

新加坡创业行动社群主席兼求索创投合伙人陈中在会上提起新加坡今年在起步公司生态系统排名全球第八，但不能视之为理所当然，必须继续创新，探索新的路径，为本地的初创企业者提供更多机会。

淡马锡理工学院副校长胡传棋说，学校致力于通过创新和初创企业项目、指导计划等资源支持和促进学生和教职员的成长。这次能够扩大与ACE.SG合作，通过新的项目强化初创企业生态系统是一种荣誉。

另一名创业者是理财平台Seedly的内容主管叶明锋（33岁），他说自己创业七年，自去年开始加入帮助ACE.SG的指导计划，为年轻的创业者提供咨询和支持。

他说，早在疫情期间，他就曾经帮助一家手机公司提供咨询服务，该公司的实体店因疫情而关闭，他提供了关于如何转向在线业务的建议，帮助公司扩大业务规模。

他认为与教育机构合作，能提升现有指导计划的咨询服务，帮助更多的初创业者。他说，创业的道路是越走越孤独的，他鼓励创业者不管是年长者还是年轻人，都要不断学习，唯有学习才能让自己和事业不断进步和成长。

有关教育课程和培训的更多细节，ACE.SG 和合作伙伴将于日后公布。