预算案外推出11亿元援助配套 缓解国人生活费压力

政府在今年财政预算案措施之外，新推出总值11亿元的援助配套，帮助本地家庭应付生活费的上涨，中低收入群体可获得更多援助。

这包括向大约250万名成年新加坡人发放200元的额外定心与援助配套特别现金补助，让他们今年12月可获得的现金补助提高至800元。每户家庭明年1月可领取的社理会邻里购物券，也会从300元增至500元。

黄循财：雇主对加薪更谨慎 或导致实际收入增长放缓

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月28日）上午在记者会上宣布这些新增援助时说，政府早前已在财政预算案中为消费税上调做准备，包括加强定心与援助配套，以及落实永久的消费税补助券制度。

不过，现在出现物价上涨、经济前景不明朗，以及能源与食品供应可能受干扰的问题，而雇主对加薪更谨慎的态度，也可能导致人们实际收入增长放缓。这些因素促使政府考虑是否要为新加坡人，特别是中低收入家庭提供更多帮助。

黄循财承诺，虽然经济环境充满不确定因素，但政府会继续在有困难的时候提供必要帮助，与人们风雨同舟，一起渡过难关。（王彦燕摄）

黄循财也指出，最近公布的杂费、公共交通费和水费上调让人们感到担忧，李显龙总理之前也在国庆群众大会上谈到生活费问题，并要求财政部提供更多援助。

黄循财说：“我们在认真探讨后，决定推出11亿元的援助配套，减轻国人的生活费负担。”

他承诺，虽然现在的经济环境充满不确定因素，但政府会继续在有困难的时候提供必要帮助，与人们风雨同舟，一起渡过难关。

政府自2022年起，通过一系列的援助措施帮助人们应对生活费上涨的问题。在这次的11亿元配套中，8亿元属于预算案之外的措施，将定心与援助配套的总额推高至超过100亿元。剩余的3亿元是交通部上周宣布的公共交通补助券。

黄循财回答记者询问时强调，新一轮生活费援助的拨款来自政府预算内的经费，目前不必动用国家储备金。如果政府接下来还需要额外的资金来应对本财年的开支，财政部向国会提交明年的财政预算时，将通过提呈追加拨款法案（Supplementary Supply Bill）的方式填补这个缺口。

为何边起价边提供援助 黄循财：不要等钱不够才增税

至于政府为什么边起价边提供援助，而不是干脆不调高水价和消费税，黄循财解释说：“我们不要等到钱不够用的时候才开始增税。我们希望采取一切必要措施，确保公共财政健全，不仅是一两年，而是中长期。”

另一方面，随着我国人口老龄化，医疗保健方面的开销会飙升，新加坡携手前进运动要推行的计划及措施，预计也需要政府增加拨款。这些额外开销须由收入填补，否则国家会面对财政赤字，而想要确保国家财政总体处于强劲、良好的状态，就只能增税。

黄循财也强调，水是攸关国家安全的战略资源，新加坡在水供方面永远都会面对压力，因此必须正确地为水定价，确保消费者充分了解水的价值，尽量节约用水。

他说：“这样一来，我们才能有信心新加坡会有足够的水供来满足自身需求。”

本轮生活费援助的其他措施也包括为低收入家庭提供杂费和水电费回扣。