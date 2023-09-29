黄循财：社理会邻里购物券深受欢迎 定心与援助配套“加码”减轻生活费负担

从明年1月起，每户新加坡家庭可获得的社理会邻里购物券将增多200元，总额增至500元。

这是副总理兼财政部长黄循财星期四（9月28日）宣布的新一轮生活费援助配套的一部分。

政府在今年财政预算案中已宣布，每户家庭在明年1月可获得300元的社理会邻里购物券。加上最新宣布的200元，明年每户可获得的邻里购物券总额将增加到500元。

黄循财说，社理会邻里购物券非常受欢迎，几乎所有的家庭都领取了今年的购物券。

“在已经领取的购物券中，大约87%已经使用了。很多人也反馈，希望政府能给更多。我们听到了大家的心声，决定发放更高额的邻里购物券。”

这500元的邻里购物券一半可用于邻里商店和小贩中心，另一半可在参与社理会邻里购物券计划的超市使用。

副总理黄循财星期四在记者会上说，社理会邻里购物券非常受欢迎，很多人希望政府能给更多购物券，政府因此回应了人民的心声。（曾坤顺摄）

公众从明年1月3日起可以上网go.gov.sg/cdcv，领取2024年社理会邻里购物券。购物券有效期将到明年底，公众可在有效期内的任何时候领取。若在领取购物券方面需要帮助，可到住家附近的联络所或民众俱乐部求助。

在总值11亿元的新援助配套中，8亿元将用来从四方面为定心与援助配套“加码升级”，协助本地家庭减轻生活费负担。

250万国人12月可获最高800元定心与援助补贴

除了发放额外的邻里购物券，政府今年12月也将另外派发多达200元的定心与援助配套特别现金补助。这笔一次性的现金补贴会同之前宣布的现金补贴一起发放。

250万名符合条件的成年新加坡人将受益，其中超过半数可获最高达800元的补贴。中低收入家庭将获得更多援助。

获得最多现金补助的是只拥有不超过一个房地产、可估税收入不超过3万4000元的成年公民。他们除了可获得早前宣布的600元现金援助，还可另外获得200元。

拥有超过一个房地产，或可估税收入超过10万元者，将不会获得额外的现金补助，但会获得早前宣布的200元。

除了邻里购物券和现金补助，政府还将提供公共交通补助券，以及更多杂费和水电费回扣。

从明年起，本地95万户组屋居民将分阶段获得水电和杂费回扣，以抵消首一两年收费的增幅。除了现有的水电费回扣（U-Save Rebates），组屋居民在明年和后年的每季度将获得额外20元的水电费回扣，共160元。

额外回扣可完全抵消一二房式组屋下两年平均水电费增幅

这将有助缓解碳税和水价上调所带来的影响。公用事业局日前刚宣布，水价将在明年和后年分两阶段上调，每立方米调高五角钱或约18％。碳税也从明年起调高。

额外回扣将可完全抵消一和二房式组屋接下来两年的平均水电费增幅，对三和四房式组屋可抵消约80％的增幅，对五房式或更大型组屋则可抵消约65％。换言之，三和四房式组屋每月平均支付多2元，五房式和更大的组屋单位则每月平均多付4元。

此外，居民明年1月也可获得一次性半个月的额外服务与杂费（S&CC）回扣。这有助完全抵消一到四房式组屋一年的平均服务与杂费增幅，五房式以上则可抵消约85％。

政府也将在明年为公共交通提供额外约3亿元的补贴，以弥补延缓车资上调15.6％所流失的收入，以及协助减缓车资涨幅和承担持续上升的运营成本。

公共交通理事会早前宣布，整体车资将从今年12月23日起调高7％。为帮助低收入家庭应对车资上涨，从今年12月底起，人均月入不超过1600元的家庭可获价值50元的公共交通补助劵。这些补助劵可用来为车资卡添值或购买月票。