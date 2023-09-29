用假车牌被截查后逃走还撞车 驾驶宝马男子认罪

使用假车牌遭截查，驾驶宝马男子为甩开执法人员一路横冲直撞，还弃车逃跑，但最终难逃法网。

这起事故发生在2019年11月6日上午11时32分，地点是圣乔治路第22座组屋前的露天停车场。

被告弗朗基麦克（41岁）面对抵触公路交通法、车辆（第三方风险与赔偿）法令和滥用毒品法令等40项控状。他星期四（9月28日）承认其中八项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

目前被还押的被告认罪后，通过视讯向法官提出他需要时间处理私事，要求延期下判，法官批准所求，案展10月19日下判。

连撞德士货车及宝马后弃车逃离

根据案情，被告当时在芽笼峇鲁一带驾驶一辆白色宝马汽车，被陆路交通管理局执法人员怀疑使用伪造车牌。执法人员示意被告停车，他却加速离开，执法人员随即展开追捕。

为了甩开执法人员，被告一路从芽笼峇鲁逃到圣乔治路组屋一带。过程中，被告撞上一辆德士，又擦撞一辆货车，但仍未停下汽车。

被告最后转进圣乔治路组屋的露天停车场，并撞向一辆停着的黑色宝马后才将汽车停下，弃车逃离。

根据黑色宝马行车记录器拍下的画面，戴着鸭嘴帽的被告当时背着两个包包跑向前方组屋，期间还掉落一个相信是钱包的物品。

根据黑色宝马行车记录器拍下的画面，穿着黑衣的被告戴着鸭嘴帽，背着两个包包，弃车后跑向前方组屋。（档案照片）

车上搜出毒品 被告前科累累

警方随后封锁现场进行调查，中央肃毒局人员也对被告的汽车进行搜查。执法人员起获一件黑色外套，并从中搜出粉状物，后证实是毒品。被告也在案发两天后遭当局逮捕。

庭上透露，除了这起弃车事故外，被告也承认滥用毒品和在没有合理理由下不去验尿等罪行。

控方指出，被告前科累累，也曾入狱服刑，要求法官判被告坐牢至少10年。

律师代为求情说，被告育有一名三岁女儿，也是家中主要经济支柱，看在他已尽早认罪，恳求法官从轻发落。