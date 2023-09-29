新援助配套频推出 黄循财解答三疑问

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月28日）在记者会上，答复媒体对11亿元生活费援助配套提出的疑问。《联合早报》整理出三道问与答，了解援助配套背后的原因与考量。

问：政府为何频频推出额外援助配套？

答：推出额外援助配套不是政府预先计划好的。如果经济环境和通货膨胀保持稳定，政府每年就能在财政预算案中做好准备，足够应对我国一整年的所有需求。不过，近年来经济环境充满不确定因素，波动很大，干扰不断，政府因此在近期推出更多预算案以外的配套。

至于这是否会成为政府未来的惯例，目前还是个未知数。不过，政府仍倾向于做好准备，在预算案之内满足各种需求。若外部环境发生不可预测的变化，政府会随时准备迅速反应，确保新加坡人能获得一切必要的支持。

黄循财答复媒体对11亿元生活费援助配套提出的疑问。（曾坤顺摄）

问：政府为何一边起价，一边提供援助？

答：政府的做法是先调高消费税，但通过定心与援助配套，延迟消费税的影响。政府也加强了定心与援助配套，这意味着多数新加坡人几年内不会感受到消费税上调的影响。政府一贯做法是不希望等到钱不够用的时候才开始加税。因此，调高消费税是为了确保我国的财政不只在接下来的一两年，而是在中长期都可持续。

为应对人口老龄化，预料政府的医药开销会随之飙升。新加坡携手前进运动将采取的额外措施和方案也会导致政府开支增加，尤其是用在社会方面。这些额外的支出都需要更多收入来弥补，否则将出现赤字。政府要设法确保总体财政处于稳固良好的状态，这就是实施增税的原因。

调高水价是完全不同的问题。水是新加坡的战略资源，攸关国家安全，准确定价才能确保我国的水供稳定。公用事业局会不时地评估水价，当定价不足以收回成本时，就会解释并宣布必要的涨价。这是为了确保当局能够收回全部成本，而不是使用“缓兵之计”。如果当局采取这种做法，会有损国家利益。

问：政府如何帮助商家和企业?

答：新加坡的商业成本并不低，企业因此必须考虑什么是经营业务的最佳方式，哪些部分可以在海外完成，哪些可以在本地完成。所以，政府不能长期为企业提供补贴，企业必须自负盈亏。

对企业来说，最重要的是持续重组、继续专注于提升价值链、提高效率和生产力。政府至今在预算案提出的所有计划都是为了支持这个目标。在接下来的预算案中，政府将继续帮助企业沿着这条道路迈进，与其说是帮助那些无法生存的企业，不如说是帮助企业提高生产力和效率，并扩大规模，使企业变得更大更强。

至于小贩和餐饮业者，政府一直关注政策变化对成本所造成的影响，无论是水价还是使用更健康食材的成本。到目前为止，这些成本只占总成本的一小部分，其他支出如租金和员工成本占总成本的比率要比这些部分高得多。

尽管如此，无论成本增加多少，最终都会影响价格。因此，政府正在观察价格上涨有哪些影响，以及如何减轻消费者的负担。这也是为什么政府在配套中提供这方面的援助，例如让消费者在邻里商店和小贩中心使用更多社理会邻里购物券。

另一个方面是要防止牟利行为，无论是小贩还是其他商家都可能以涨价为借口牟利。政府已成立了反牟利委员会，并会继续留意这样的行为。