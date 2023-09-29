阻前营运总监查账 老火汤上诉被驳回

老火汤饮食集团两名创办人对簿公堂，集团指被停职的首席营运总监可能把公司账目及资料交给竞争对手，为此要求法庭阻止他查阅文件，但被驳回。

高等法庭上诉审判庭驳回有关要求时说，没有证据显示申请查阅公司文件的林青山准备把资料交给竞争对手。林青山是因为被停职后须解决税务问题，才向法院提出查阅文件的申请。

《联合早报》早前报道，老火汤创办人之一林青山（53岁）的妻子杨淑兰（47岁）于2021年5月入禀高庭，将老火汤集团另一创办人兼总裁方汤姆斯（Thomas Hong，51岁）、董事陈丽琴和Soup Empire Holdings（简称SEH）列为答辩人。杨淑兰是SEH的名义股东，代林青山持有公司39.6%的股份，集团其余股份由方汤姆斯和陈丽琴持有。

诉方指身为大股东的方汤姆斯欺压起诉人，并且在管理公司时罔顾起诉人的利益。辩方则称两人大约是从2011年起搭档做生意，方汤姆斯的工作量比林青山大许多，包括运营、企业发展、宣传和联营计划商谈，还包办新分店的装修工程，两人的贡献不同。

税务局指集团未报税等 林青山要求查账未果

这起官司未开审，目前仍在审前会议阶段。不过，由于林青山向高庭申请查阅公司的会计账目及其他文件获准，老火汤集团向上诉审判庭提出反对，上诉审判庭本月发表裁决，批准林青山的申请。

判词显示，在杨淑兰入禀法院约一个月后，原本担任首席营运总监的林青山被集团辞退，集团原本也打算罢免他的董事职务，但林青山及时向法院申请禁制令，阻止集团这么做。

隔年4月，仍是集团董事的林青山收到新加坡国内税务局来函，指集团当时未申报税收和提交所需文件等，他之后被当局罚款5000元。林青山数次联络集团及集团律师，要求就税收事务查阅集团的账目与财务文件，但都没有结果。

集团认为林青山想查账 图找对官司有利证据

林青山随后向高庭申请查阅老火汤集团的账目和文件并获得批准，但集团不服所判，上诉至上诉审判庭。集团认为，林青山想查阅账目的真正目的，是企图寻找对起诉方汤姆斯等人的官司有利的证据；集团也称林青山已“跳槽”加入同行竞争对手，他要查阅文件是想与新东家分享这些资料。判词没有透露竞争对手的名字。

不过，上诉审判庭的三司认为，集团无法证明林青山查阅文件是为了与方汤姆斯等人打官司而搜证，同时也无法具体解释林青山一旦取得这些文件，将如何对老火汤的竞争对手有利。

在三司看来，为了解决税务问题，林青山拥有查阅集团账目等文件的权利。如果在查阅过程中，林青山取得任何有利于官司的证据，也不足以构成法院不批准他查阅的理由。（人名译音）