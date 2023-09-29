上半年职业病工伤 是去年同期两倍

今年上半年共通报671起职业病病例，略低于去年下半年的720起，但比去年同期的332起高出了超过一倍。

人力部星期四（9月28日）发布的2023年上半年工作场所安全与卫生报告显示，每10万人中，患职业病（occupational diseases）的占比达到37.2，是近两年里的最高值。其中，65%是工作场所噪音导致的耳聋，29%是因工作而患上肌肉骨骼失调症，另有4%为皮肤病。

报告指出，这一显著增长主要是由于加强工作场所健康与安全的检测后，雇主和医生对此都更加重视，扩大监测范围，报告的噪音导致的耳聋病例有所增加。人力部将继续加强监管，提高执法力度，以及对工作场所安全与卫生方案的认知和执行力度，从而保障雇员的安全与健康。

今年上半年，超过一半的致命工伤与高处坠落、建筑结构和设备坍塌或损坏有关，共造成八人死亡。不致命的工伤事故方面，滑倒、绊倒和跌伤仍是引发工伤事故的主因，占重伤的31%、轻伤的28%，其次则是操作机械导致的工伤，占重伤的15%和轻伤的14%。

公司和个人都尽最大努力确保工作场所安全

国际安全资源中心（ISRC）首席顾问黄国华接受《联合早报》采访时指出，每一起事故都可以预防，每一起工伤死亡事件都会让一个家庭破裂。因此，公司和个人都应尽最大努力确保工作场所的安全。

他说：“有些工伤意外是由于工作场所缺乏适当规划，有些则是由于个人疏忽，如走捷径。人们通常认为意外不会发生在自己身上，尤其是已经重复完成多次的工作，就会无视安全标准。公司须要采取措施规避这些行为问题，防止员工冒险作业。”

他指出，部分企业引进智能设备，以取代一些劳动密集型作业。这不仅提高了生产效率，而且降低了生产过程中潜在的风险。对于公司来说，规划并投入使用这些设备是有必要的，可以大大提高运营效率和工作场所安全。

全国职工总会助理秘书长杨益财受访时说：“每个人的生命都是宝贵的，我们要把工作场所的安全放在首位，让每一个员工都可以平平安安下班回家。”

他指出，政府、业界及利益相关方应加强合作，以确保员工安全、减少因工伤亡事件的发生。政府除了敦促企业在工作场所设计规划时，将安全置于首要考量，也应加强执法，并且加大对违规企业的处罚力度，防止企业在安全措施的投入上偷工减料。此外，公司员工也应尽一分力，来保障工作场所和自身的安全。