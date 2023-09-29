今年上半年 14人因工伤事故丧命同比减半

今年上半年，共有14人因工伤丧命，人数比去年同期降了一半。人力部指出，本地工作场所安全有所改善。

尽管如此，近几个月因工丧命事故又频传，引起社会各界包括国会议员关注。当局强调，工作场所安全仍有改进空间，接下来将针对致命事故最多的建筑业和制造业，采取相关措施。

人力部星期四（9月28日）发表2023年上半年工作场所安全与卫生报告。报告显示，今年上半年，共有14人因工伤死亡，相等于每年每10万名雇员中，有0.8人丧命。去年上半年有28人因工丧命，下半年则有18人。

当局也指出，比起全球其他国家和地区，新加坡过去三年的工伤致命率第五低，次于英国、荷兰、瑞典和德国。

人力部说，随着今年上半年的工安情况改善，我国有望达到设定目标，即在2028年前把工伤致命率，降低至每10万名工人少于一起。

至于工伤事故的重伤率，今年上半年保持稳定，每10万名工人中有17.2人遭遇重大工伤，与去年的17.3人相当。这反映了人力部去年9月至今年5月底实施的高度安全戒备期（Heightened Safety Period）奏效。

制造业建筑业致命与重伤事故最多

报告指出，在致命与重伤事故最多的制造业和建筑业，工作场所安全仍有改善空间，这两个领域今年上半年分别有88和87起死亡和重伤案件，占总数的一半以上。

当局接下来将针对这两个领域采取相关措施。例如，人力部会同相关机构和业界合作，要求加建和改建、翻新和设施管理等规模较小的建筑工程承包商，提高安全标准。

人力部下月也会将违例记分制度（Demerit Point System）从建筑业扩大至制造业，创建更完善的工作场所安全机制。当局也会加大对金属加工业的稽查力度。

在违例记分制度下，不符合工作安全与卫生标准的企业将被扣分，扣分达到一定程度后，企业不得聘用外籍员工以及参与竞标公共项目。

扎吉哈：鼓励雇主倾听员工意见诉求 增强安全措施

星期四上午，人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，与贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，参观了解香精公司Silesia Flavours落实的职场安全措施。

扎吉哈接受媒体访问时，鼓励雇主多倾听员工的意见与诉求，以增强工作场所的安全措施。

尽管上半年的工伤情况改善，最近几个月因工丧命人数却有上升趋势。拉丁马士区议员杨益财9月19日在国会提出休会动议时，援引全国职工总会的内部追踪数据，指今年6月至8月有13人因工丧命。

扎吉哈指出，人力部正密切留意这个情况，并强调已采取更严格的措施，“所以再给我们一点时间”。

他补充说：“这不仅仅是措施的问题，真正的关键在于树立安全意识，培养安全文化。我认为这比罚款和执法更重要。”