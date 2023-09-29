转用低钠盐成本虽较高 餐饮业者仍积极响应减钠运动

尽管转用低钠盐的成本可能较高，餐饮业者与食品供应商仍普遍积极响应减钠运动。医疗专家也指出，使用钾盐等低钠盐能够有效降低患高血压和心血管疾病的风险。

卫生部长王乙康星期三（9月27日）在预防心脏病研讨会上说，本地食品中的平均钠含量如今比2010年增加20%，当局希望让它降回2010年的水平。

保健促进局答复《联合早报》询问时指出，自2022年10月推行全国减钠运动以来，截至今年3月，已有60%的小贩中心摊位配合较健康饮食计划，提供至少一种更健康的膳食选项；超过3000家餐饮运营商的总共1万2600个饮食店面参与这个计划。

在增加低钠食品供应方面，保健促进局和业者合作，拨款支持这类食品的研发、推广和销售等，以确保业者负担得起较健康的低钠原材料。去年之前，本地没有供应商提供低钠盐，如今已有三家这么做，低钠盐售价也从每公斤10元降至4元。

为响应减纳运动，不少业者承诺最迟在2026年增加低钠食品的数量，并用低钠调味料替代普通食盐和酱料。这些业者包括Kopitiam、李锦记、庄记酱油、联合利华、西式汤专卖店The Soup Spoon等。

谈及低钠运动面对的挑战，庄记酱油发言人庄荣俊说，更健康酱料的生产成本会更高，尤其是钠的替代成分，即使用量少仍较昂贵。

不过，在保健促进局支持下，庄记酱油新推出的低钠产品得到了更好的推广。庄荣俊说：“拨款不仅帮助了促销活动，还为我们的试吃和大众普及项目提供了资金。”

西式汤专卖店The Soup Spoon执行董事林佩芸受访时说，公司争取在2026年之前在汤中全面使用低钠盐，近期会先推出两款加入钾盐的招牌汤。

西式汤专卖店The Soup Spoon承诺在2026年之前在汤中全面使用低钠盐，近期会先推出两款加入钾盐的招牌汤。（档案照片）

公司是否担心口味变淡后会流失食客呢？林佩芸答说：“盐只是食谱中的成分之一， 我们还会用香料调味。更重要的是，我们坚持采用新鲜食材，以确保我们的汤保持原始配方的味道。 ”

本地人每日钠摄取量比世卫建议值高出近一倍

全国营养调查的最新数据显示，本地人每日的钠摄取量从2019年的3480毫克增至去年的3620毫克。这比世界卫生组织的建议值高出近一倍。

最新的全国营养调查发现，本地人每日的钠摄取量从2019年的3480毫克增至3620毫克。（吴先邦摄）

新加坡心脏基金会董事会主席陈淮沁教授受访时说，从饮食摄入过多的钠会导致人体内储存水分过多并增加血容量。“这会导致心脏负荷加重，造成血压升高。随着时间推移，这可能导致心脏病、肾病和中风等并发症。”

本地居民的纳摄取量中，高达75%来自外部添加，例如在准备食物过程中加入的盐。

陈淮沁指出，用钾盐等低钠盐替代普通食盐可以立即减少30%的钠摄取量，从而降低高血压和心血管疾病的发病率。

研究：钾替代盐中25%钠 可减少逾一成中风与死亡率

他举例说：“中国最近对2万人进行的一项试验发现，减少盐中25%的钠含量并用钾替代，可以减少14%的中风率和12%的死亡率。”

针对肾病患者食用钾盐是否安全，陈笃生医院肾脏内科部门主任及高级顾问医生杨时政助理教授说：“大多数慢性肾病的早期患者能够正常排出体内多余的钾，所以可以食用钾盐，不会出现危险的高血钾水平。”

不过他提醒，慢性肾病的晚期患者应避免食用普通盐或低钠盐。