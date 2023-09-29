95万户组屋居民10月可获水电杂费回扣

约95万户组屋居民，10月可获得消费税补助券计划下，今年第三笔水电费及服务与杂费回扣。

财政部星期五（9月29日）发布文告说，住在一房和二房式组屋单位的家庭，下个月可获得190元的水电费回扣。

三房和四房式组屋单位的家庭可获得的水电费回扣总额分别是170元和150元。

五房式组屋，以及公寓式组屋的家庭，则可分别获得130元和110元的水电费回扣。

符合条件的家庭也将获得半个月或一个月的服务与杂费回扣。

副总理兼财政部长黄循财星期四（28日）宣布新一轮总值11亿的生活费援助配套，以协助本地家庭减轻生活费负担。

除了现有的水电费回扣（U-Save Rebates），组屋居民明后两年每季度将获得额外20元的水电费回扣，共160元。这有助缓解碳税和水价上调带来的影响。

额外回扣将能完全抵消一和二房式组屋的接下来两年平均水电费增幅，三和四房式则抵消约80％，五房式或以上抵消约65％。

换言之，三和四房式组屋每月平均支付多2元，五房式和更大型组屋单位每月平均多付4元。

此外，居民明年1月也将获得半个月额外服务与杂费（S&CC）回扣。

水电费以及杂费回扣分别直接汇入受惠家庭的新能源服务公司账号和市镇理事会杂费账户。符合条件的家庭不必办理任何申请手续。