失信公司逾3万元 销售经理判监10个月

销售经理在10个月内挪用顾客付给公司的约3万6849元，花在个人开销，被判入狱10个月。

被告卓英波（50岁，译音）案发时是EZ Living私人有限公司的销售经理。他面对两项失信控状，星期五（9月29日）在庭上认罪。

根据案情，EZ Living的业务是售卖可伸缩式衣架。作为销售经理，被告的职责包括销售，以及处理客户的付款。被告是公司唯一负责处理客户现金付款的员工。

一般上，销售员获得订单时，会向客户收取30%定金。安装人员上门完成安装后，会向客户收取余款，并在订单上注明收取的数额。

若客户选择通过信用卡或NETS付款，款项将直接汇入公司户头。若选择现金支付，安装人员会在工作结束时，将收取的现金交给被告，被告则负责将现金存入公司户头。

同时，被告须要根据安装人员提供的信息，将客户的付款方式如现金、电子转账等资料记录下来。公司会计检查公司银行对账单后，会在文件上签名确认收到款项。

2019年7月至2020年4月，被告收到安装人员交上的客户现金付款后，并未存入公司银行户头，共失信约3万6849元，并把这笔钱花在个人开销。

公司董事经理接匿名举报 揭发被告罪行

公司会计每天确认公司收到的款项时，若发现有缺失，便会提醒被告，把钱存入公司户头。然而，由于被告有时会稍迟才把钱存入，她并未察觉被告在挪用这些钱。直到公司的董事经理收到匿名举报后，被告的罪行才被揭发。

控方指出，被告有预谋干案，滥用公司的信任犯案长达10个月，且并未作出赔偿，因此请求法官判他坐牢10至12个月。

被告律师求情时说，被告已离婚，案发时陷入经济困难，收入受到冠病疫情影响，前妻又不断要钱才会犯错，因此恳求法官轻判。