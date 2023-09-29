国庆庆典明后两年在政府大厦前大草场举行

明后两年的国庆庆典都将在政府大厦前大草场举行。大草场具备能够结合空陆表演的场地优势，也是新加坡庆祝重要建国里程碑的首选地点。

2024年正逢全面防卫40周年，2025年则是新加坡独立60周年庆典，因此别具意义。国防部星期五（9月29日）召开记者会公布未来两年的国庆庆典场地。

空陆结合全面防卫表演 明年首次来到大草场

2024年国庆庆典筹委会主席、精卫兵总长兼第二十一师师长刘伟胜准将（43岁）说：“为了庆祝全面防卫40周年，新加坡武装部队、新加坡警察部队和新加坡民防部队会合作，首次把结合空陆元素的全面防卫表演带到大草场。”

在2022年的国庆庆典全面防卫表演中，上演了武装部队在滨海湾追击“恐怖分子”、巴士爆破，以及拯救人质的桥段。那一年的庆典在滨海湾浮动舞台举行。

由于浮动舞台今年动工修建卫国广场（NS Square），预计2027年才会竣工，因此国防部长黄永宏医生去年受访时曾提到，在卫国广场建成前，希望国庆庆典可以暂时在国家体育场举办。

对此，刘伟胜说，筹委会考虑过不同场地，也希望能重返国家体育场，但是考虑到全面防卫40周年表演，觉得大草场还是比较合适的地点，因为可以结合空陆元素。

2025年庆典筹委会主席、第三师师长蔡德贤准将（39岁）说：“对我们来说，最关键的考量是新加坡建国60周年极具意义，所以希望选择的场地可以恰当地纪念这个非常重要的里程碑。”

1966年我国独立后的首个国庆庆典、2015年建国50周年，以及2019年开埠200周年庆典都在政府大厦前大草场举行。

新的国家体育场2014年启用后，2016年的国庆庆典曾在那里举行。不过，在国家体育场举行庆典的费用较高，而且受到场地限制，一些项目如红狮跳伞队和空军飞行都无法进行。

明年的庆典将有观众喜爱的红狮跳伞和飞行演出。

部分庆祝活动会在滨海湾

此外，刘伟胜说，他们会把部分庆祝活动和全面防卫40周年表演带到滨海湾地区，庆典隔天，即8月10日也会在邻里主办嘉年华，包括全面防卫展览。

至于为何那么早就公布后年的庆典场地，蔡德贤说：“我们希望能把网撒得广一些，有机会听取公共领域、私人领域、公民组织和新加坡人的意见和反馈，了解大家希望看到或怎么庆祝建国60周年。”