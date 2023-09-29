地铁环线轨道出现裂缝 SMRT将更换受损轨道

地铁环线一处轨道出现裂缝，多美歌站到宝门廊站，以及滨海湾站到体育场站的列车服务受影响，一度须要放慢速度行驶。受损轨道会在星期五（9月29日）更换。

SMRT星期五清晨5时左右在脸书上发布消息称，地铁环线轨道出现毛病，建议乘客估计出行时间，得要多计入30分钟。

当局清晨6时更新消息说，29日凌晨2时许技术人员进行例常检查时，发现宝门廊站同滨海中心站和海湾舫站的交界处轨道出现裂缝。

SMRT会更换受损轨道，更换工作涉及详细的勘测，以及须要使用维修列车，移动重型钢轨和设备，这期间只有一条轨道能运行，所以这一时段里的列车服务会受影响。

SMRT促请公众改搭南北线、东西线或滨海市区线列车。受影响乘客可从巴耶利峇站免费搭乘巴士到多美歌站和滨海湾站。SMRT也会在巴耶利峇站和宝门廊站之间提供接驳巴士服务。

陆路交通管理局回应《联合早报》询问时证实，此事起因是位于滨海中心站和海湾舫站方向的轨道出现裂缝，与今年6月为加固尼诰大道站附近的隧道结构而进行的环线隧道维修无关。

受影响的交界处轨道将于星期五更换，随后将进行冶金测试，以确定裂缝发生原因。陆交局和运营商将继续密切监控受影响路段，以确保列车运行安全。