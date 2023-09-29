东部PSI升至82点 若破百政府将启动防霾措施

我国东部的24小时空气污染指数星期五（9月29日）下午开始上升至80多点的适中水平。政府跨部门烟霾行动小组宣布，任何地区的污染指数一旦破100点，达到不健康水平，就会启动防霾措施。

由于风向的关系，国家环境局预计，接下来几天不会出现严重的跨境烟霾。

政府跨部门烟霾行动小组由28个公共部门和机构组成。领导小组的国家环境局星期五发文告宣布，会在空气素质达到不健康水平时，启动防霾措施。

例如，劝请体弱者在空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）上升到200点以上的非常不健康水平时，避免或减少户外活动；须长时间待在户外的公众，在PSI超过300点时应戴上N95口罩；与医疗机构合作应对因烟霾而增加的病例；规定学前教育中心减少户外和激烈的室内活动。

据《联合早报》了解，有家长已经接获校方通知，告知教育部和校方会采取必要的管理措施确保学生和职员的健康。

根据环境局网站的数据，截至星期五下午6时，全国各区的24小时PSI介于56点至82点。东部82点、中部78点、南部70点、北部59点，以及西部56点。

PSI不超过50点属于良好水平；51至100点是适中水平；101至200点是不健康水平；201至300点是非常不健康水平；301点或以上为危险水平。

印尼火点激增 若风向转变我国PSI或恶化

根据亚细安气象中心网站，印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹的火点数量过去一周快速增加。苏门答腊的火点从9月24日的18个增至27日的241个，28日滑落至145个；加里曼丹则从9月25日的108个，飙升至28日的561个。

环境局说：“苏门答腊南部和中部地区出现中度至高浓度的烟霾。预计我们周边地区会持续吹东南风，因此能把高浓度烟霾带离新加坡。虽然我国接下来几天预料不会有严重烟霾，但是一旦风向转变，PSI就有可能会恶化。”

环境局促请公众，在决定接下来几个小时是否要到户外活动时，应该参考一小时PM2.5悬浮颗粒浓度。因为它的波动较大，尤其是在烟霾笼罩期间。PM2.5悬浮颗粒是用来计算PSI的六种污染物之一。

公众可进入网址www.haze.gov.sg，或通过myENV应用查询最新的烟霾情况。