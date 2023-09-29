上半年巴士地铁工伤意外增至49起 许连碹：职场安全应视为首要任务

今年上半年，涉及巴士运作的工伤意外有32起，比去年同期多五起；涉及地铁运作的工伤意外则从去年同期的六起增至17起。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期五（9月29日）为第二届公共交通安全与保安奖（Public Transport Safety and Security Awards）颁奖礼致辞时，透露上述数据。她促请所有公交领域工作者继续合作，将工作场所安全视为首要任务。

“我们可以看科技能如何改善工作流程和安全，与此同时也要想想如何通过简单且有效的方法，来克服安全挑战。”

陆路交通管理局去年首办公共交通安全与保安奖，以表彰地铁、巴士和点对点（简称P2P）运营商，以及公交工作人员在确保公交网络安全和保安方面的努力。今年共有超过170个运营商和工作人员得奖，人数比去年约80人多出一倍。

在营运商的组别，四个运营商获颁六个奖项。这组别的奖项是表彰有良好安全记录，并致力于确保乘客和工作场所安全的交通业者。

此外，28组公交工作人员因执行职务时，防止危险事故发生而获颁特别表扬奖。另有26组人因致力开发新工具、系统及流程以改善工作场所安全而获颁星光奖（Star Awards）。

新捷运巴士车长罗康豪（34岁，左起）和SMRT地铁列车服务控制员努鲁·伊扎（Nurul’Izzah，33岁）获颁特别表扬奖。吴喜中（33岁，工程主管）、陈福宝（43岁，工程经理）和蔡汉明（45岁，策划经理，不在图中）是易塔通三人团队的星光奖得主。（梁麒麟摄）

控制员发现月台边缘有特需者 喊停列车防止意外

其中一名特别表扬奖得主是SMRT地铁列车服务控制员努鲁·伊扎（Nurul’Izzah，33岁）。今年1月7日，伊扎在法嘉轻轨站值班时，发现一名乘客几次靠近月台边缘。为防止意外发生，她第一时间通知同事叫住即将驶来的列车。在得知这名乘客是特需者后，伊扎请助理站长协助，最后确保他安全到达目的地。

乘客的安全对伊扎来说是首要，“如果我不能确保他们的安全，那就是我在工作上失职。我很庆幸那名乘客安全回家，没有发生任何严重事故。”

路见车祸三人受困汽车冒烟 巴士车长：怕也得帮 救人要紧

新捷运巴士车长罗康豪（34岁）是另一名特别表扬奖的得主。去年10月，东陵路发生一起车祸。当时正驾驶巴士的罗康豪看见浓烟从事故车辆冒出，担心起火殃及受困者，便连忙下车协助三名受困者。

“害怕也没有办法，因为救人要紧。巴士上有灭火器，公司也教导我们如何灭火，因此我觉得我是帮得上忙的。”

星光奖得主精心设计防跌护栏 修巴士不再坠坑

易塔通的一组三人团队获得星光奖。团队设计了一个带安全护栏的维修坑工作平台，防止技术人员在维修巴士时，掉落深达1.5米的维修坑。

团队的组长陈福宝（43岁，工程经理）受访时说，曾经有技术人员在维修巴士时跌落维修坑里，这引起了关注。设计这个平台的过程中，他们对材料的选用、产品受力等方面都反复斟酌、筛选。“这个维修坑工作平台投入使用至今，没有人掉落维修坑。”