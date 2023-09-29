上半年巴士地铁工伤意外增至49起 许连碹：职场安全应视为首要任务

谢慧平

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发布 / 2023年9月29日 8:57 PM
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士促请所有公交领域工作者继续合作，将工作场所安全视为首要任务。（梁麒麟摄）
永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士促请所有公交领域工作者继续合作，将工作场所安全视为首要任务。（梁麒麟摄）

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今年上半年，涉及巴士运作的工伤意外有32起，比去年同期多五起；涉及地铁运作的工伤意外则从去年同期的六起增至17起。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期五（9月29日）为第二届公共交通安全与保安奖（Public Transport Safety and Security Awards）颁奖礼致辞时，透露上述数据。她促请所有公交领域工作者继续合作，将工作场所安全视为首要任务。

“我们可以看科技能如何改善工作流程和安全，与此同时也要想想如何通过简单且有效的方法，来克服安全挑战。”

陆路交通管理局去年首办公共交通安全与保安奖，以表彰地铁、巴士和点对点（简称P2P）运营商，以及公交工作人员在确保公交网络安全和保安方面的努力。今年共有超过170个运营商和工作人员得奖，人数比去年约80人多出一倍。

在营运商的组别，四个运营商获颁六个奖项。这组别的奖项是表彰有良好安全记录，并致力于确保乘客和工作场所安全的交通业者。

此外，28组公交工作人员因执行职务时，防止危险事故发生而获颁特别表扬奖。另有26组人因致力开发新工具、系统及流程以改善工作场所安全而获颁星光奖（Star Awards）。

新捷运巴士车长罗康豪（34岁，左起）和SMRT地铁列车服务控制员努鲁·伊扎（Nurul’Izzah，33岁）获颁特别表扬奖。吴喜中（33岁，工程主管）、陈福宝（43岁，工程经理）和蔡汉明（45岁，策划经理，不在图中）是易塔通三人团队的星光奖得主。（梁麒麟摄）

控制员发现月台边缘有特需者 喊停列车防止意外　

其中一名特别表扬奖得主是SMRT地铁列车服务控制员努鲁·伊扎（Nurul’Izzah，33岁）。今年1月7日，伊扎在法嘉轻轨站值班时，发现一名乘客几次靠近月台边缘。为防止意外发生，她第一时间通知同事叫住即将驶来的列车。在得知这名乘客是特需者后，伊扎请助理站长协助，最后确保他安全到达目的地。

乘客的安全对伊扎来说是首要，“如果我不能确保他们的安全，那就是我在工作上失职。我很庆幸那名乘客安全回家，没有发生任何严重事故。”

路见车祸三人受困汽车冒烟 巴士车长：怕也得帮 救人要紧　

新捷运巴士车长罗康豪（34岁）是另一名特别表扬奖的得主。去年10月，东陵路发生一起车祸。当时正驾驶巴士的罗康豪看见浓烟从事故车辆冒出，担心起火殃及受困者，便连忙下车协助三名受困者。

“害怕也没有办法，因为救人要紧。巴士上有灭火器，公司也教导我们如何灭火，因此我觉得我是帮得上忙的。”

星光奖得主精心设计防跌护栏 修巴士不再坠坑

易塔通的一组三人团队获得星光奖。团队设计了一个带安全护栏的维修坑工作平台，防止技术人员在维修巴士时，掉落深达1.5米的维修坑。

团队的组长陈福宝（43岁，工程经理）受访时说，曾经有技术人员在维修巴士时跌落维修坑里，这引起了关注。设计这个平台的过程中，他们对材料的选用、产品受力等方面都反复斟酌、筛选。“这个维修坑工作平台投入使用至今，没有人掉落维修坑。”

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