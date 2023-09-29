新能源电费第四季上调3.7％

由于能源成本攀升，未来三个月的电费平均将上调3.7％，或每千瓦时0.98分（不含消费税），增幅比本季度的1.2％更高。

新加坡能源集团星期五（9月29日）发文告宣布，10月至12月第四季的住家电费，将从每千瓦时27.74分上涨至28.70分。调涨之后，四房式组屋家庭每个月电费，平均会增加3.57元（不含消费税）。

新能源每三个月根据能源市场管理局的准则调整电费。

本地电价涵盖四个部分，即能源价格、网络成本、市场支援服务费，以及市场管理和电力系统运作费。

今年第四季住家电费中，能源成本占76.5％，其他成本依次为网络成本（21.8％）、市场支援服务（1.5％），以及市场管理和电力系统运作（少过1％）。能源成本涨幅为千瓦时0.96分。其余成本维持不变。

煤气价格也将上调

除了电费，城市能源（City Energy）也在星期五发文告宣布，同一时期的煤气价格会调涨，不包括消费税每千瓦时上调0.51分，从21.91分增至22.42分。

文告说，燃料成本较上一季度增加，因此得调涨煤气价格。城市能源是根据能源市场管理局的准则调整价格，涨幅已获当局批准。

金融信息公司S&P Global负责能源市场的总监张志信受访时说，8月和9月油价上涨至每桶约95美元，根据目前市场走势，油价居高不下，预计会持续到明年，导致进口管道天然气和液化天然气的成本增高，电费可能还会继续上涨。

他指出，沙特阿拉伯和俄罗斯两个产油大国估计会继续限制原油产量，油价持续居高，也会推高新加坡进口天然气成本。此外，欧洲和东北亚将要入冬，意味着液化天然气现货价格也会上涨，进一步推高本地进口天然气成本。

他认为，对本地消费者来说，考虑签购固定价格配套或是明智的，以政府补贴和回扣抵消接下来预计会上调的水电费，也是理想做法。