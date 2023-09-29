政府举办反恐工作坊 提高青少年反恐意识

从明年起，本地所有初级学院的学生代表都将完成内部安全局和教育部举办的反恐工作坊，让他们能识别其他青少年是否出现自我激进化的征兆。工作坊也将推广到中学，让中三以上的学生代表有机会参与。

主管公共服务的教育部长陈振声星期五（9月29日）在全国保家安民计划（SGSecure）公共服务动员者研讨会上致辞时，谈到让青少年了解反恐的重要性。

本地自2015年起发现49人自我激进化，他们在内部安全法下接到限制令或拘留令，当中11人是20岁及以下青少年，引起社会的关注。

陈振声说，极端组织越来越擅长使用网络媒体洗脑、进行招募，本地自我激进化的人越来越年轻，上述青少年中最年轻的才15岁。

因此，应该提升公众对通过网络自我激进化的认识，更好地教育青少年。内部安全局和教育部近年来紧密合作，加强对学生和教职员的宣导。

去年起试行，为初级学院学生制定的反恐工作坊通过半天的活动让学生更好地识别激进化的迹象，以及发现身旁有人出现激进化迹象，例如分享极端主义等时，知晓如何应对和通报。

这个工作坊今年正式推出，所有初级学院的学生代表明年都将参加工作坊。当局计划将工作坊推广到中学，让中三以上的学生代表有机会参与。

陈振声强调，接触青少年是整个社区共同努力的方向，倘若每个人都具有反恐知识，并愿意通报当局，就能避免一些人走上自我激进化的道路。

陈振声：公共服务部门应以身作则培训反恐技能

另一方面，内政部自2017年起和公共服务机构合作，训练全国保家安民计划公共服务动员者，让公务员学习如何预防和应对恐怖袭击。

陈振声指出，公共服务部门应该以身作则，并呼吁公共服务部门和机构为旗下职员提供紧急应对技能培训，并时刻更新应急计划。本地雇主也可尽一份力，确保员工做好准备。

“显然，我们可以也应该做得更多，确保我们的工作场所做好准备应对任何安保事件。我们在关键时刻的良好应对能力能在事件发生时决定生死，并帮助我们的劳动队伍迅速反弹，恢复日常的生活。”

陈振声指，每个人都有责任确保新加坡安全，公众可以报名成为全国保家安民计划的急救员，学习遇到紧急情况时应如何应对。

与此同时，内政部从9月25日推出新版本SGSecure应用，进一步提升公众的使用体验。当局鼓励公众更新至最新版本，还未下载应用的公众也应尽快下载。

全国保家安民计划正推出新系列的路演，让公众更好地了解如何在反恐上尽一己之力。公众即日起至10月1日可到福南（Funan）商场参与首场路演，第二场路演计划在11月3日至5日在Bugis+商场举行。