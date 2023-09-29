洗钱案被告王水明潜逃风险高 控方申请还押候审获准

涉24亿元洗钱案的王水明的案件星期五过堂，庭上揭露王水明在海外有3550万元资产，和妻儿都持有三国护照，与三名在逃嫌犯有联系，潜逃风险高，因此控方申请不让王水明保释候审，最终获得法官批准。

王水明（42岁）面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。

法官星期五（9月29日）聆听控辩双方近两个小时半的陈词后，认为若让王水明保释在外，他有可能潜逃以及和其他人串供，因此批准控方不让他保释的申请。

控方指出，王水明持有土耳其、中国和瓦努阿图护照，而他的妻儿同样拥有三国护照。他在海外拥有3550万元资产，在柬埔寨的资产就多达1800万美元，有能力举家搬迁到其他国家生活。（档案照片）

案件过堂时，控方提呈一份来自查案人员的宣誓书，申请将王水明还押候审。

控方指出，王水明持有土耳其、中国和瓦努阿图护照，而他的妻儿同样拥有三国护照。根据王水明的说辞，土耳其和瓦努阿图护照是通过捐款得来的。王水明在调查中还承认拥有柬埔寨护照，但当局尚未起获这本护照。他也有计划要获取圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。

控方透露，王水明在海外拥有3550万元资产，在柬埔寨的资产就多达1800万美元（约2453万新元），有能力举家搬迁到其他国家生活。

另外，王水明因涉非法线上赌博被中国当局通缉，他的亲兄弟王水挺也面对同一命运，目前新加坡警方也在通缉王水挺。王水明在被通缉的情况下，仍能够在国外舒适地生活，能逃离中国当局缉拿表明他擅于逃避法律。

王水明在2019年举家搬来新加坡，但他和家人都不是新加坡公民或永久居民。他现在面对五项控状，每件都是严重罪行。综合种种因素来看，他潜逃风险非常高。

控方：王水明与三名在逃嫌犯有关联

控方指出，王水明除了与另两名被告苏宝林和苏海金有密切联系以外，还与三名在逃嫌犯有关联，其中一人是王水挺，有一人是他的亲戚。若他获保释，不仅有串供和破坏证据的风险，其他嫌犯也可能助他潜逃。

代表被告的德尊律师事务所律师黄庆健说，王水明愿意遵守严格的保释条件，包括上交自己和家人的全部护照、把名字列入移民与关卡局黑名单、穿戴电子追踪器等。

法官最终批准控方不让王水明保释的申请。此一案件展期至10月27日进行审前会议。