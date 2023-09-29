A组拥车证配额10月增加300张

考虑到车辆减排税务计划调整料会推高市场对新车的需求，陆路交通管理局宣布，下个月可供投标的中小型汽车拥车证配额将增加300张，增幅近24％。

这相信是陆交局首次在已公布拥车证季度配额之后，破例再提供更多拥车证供市场投标。

陆交局原先在7月中宣布，8月至10月中小型汽车组（A组）拥车证配额会有多700张。这些额外配额是来自未来三四年会注销的旧车，陆交局早前宣布，提前拨出6000张拥车证回流市场，以缓和拥车证供应的波动。

由于市场需求预料强劲，陆交局星期五（9月29日）发文告说，再额外拨300张拥车证给A组，意味着10月的两次投标活动，A组将有多24％的配额，共1561张。其他车组的配额没有调整。

政府上周宣布，车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）明年开始调整回扣额，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元减至5000元。车商预计，这会促使更多潜在买家赶在新措施生效前进场。

A2级车款包括高功耗的电动车、多数的混合动力车，以及效率高的小型内燃式引擎车。

代理日产汽车的陈唱父子公司总经理林建忠受询时说，A组配额增加对市场肯定是好消息，“短期内应该有助降低A组成价，接着就要看11月到明年1月是否也有相同或更多拥车证，才能帮助市场降温”。

针对大型及豪华车组（B组）配额没有增加，VES调整是否会进一步推高成价，他说：“这次宣布可能会产生一种心理影响，认为成价一旦持续攀升，政府可能就会采取行动，因此B组买家或投标者应该会更谨慎。”

在9月第二轮拥车证公开投标活动中，三大汽车组别拥车证成价持续创新高。A组成价上涨4000元（4％），报10万5000元；大型及豪华车组（B组）成价增加6000元（4.4％），突破14万元。

百胜汽车集团主席梁南兴说：“成价预计会缓和一点，但300张拥车证微不足道，A组成价不会一下子就跌破10万元，何况汽车展就快来了，每家车行都在拼业绩，赶在年底期限前清掉A2级车款，不然就会少一万元税务回扣，或降级到没有任何回扣。”

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺也说：“一个月增加300张拥车证，每次投标也只多了150张，而且B组配额并没有增加，私召车业者对拥车证的需求还是很高，这都会对成价带来上涨压力。”