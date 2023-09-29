新科大研究员开发游戏应用 助年长者延缓失智症

新加坡科技设计大学的研究人员开发出协助年长者延缓失智症发作的双语游戏应用。

这款名为Ami（Advancing Mental Invigoration）的应用是一个简单且适合年长者的互动触屏游戏，目前提供三款游戏，支持六种不同的语言包括方言，它们是华语、英语、马来语、淡米尔语、福建话和粤语。

游戏应用提供单语模式和双语模式的操作，其中双语模式的操作对老年人的认知能力具有积极的影响。游戏中还设有一个虚拟人像，在整个游戏过程中提供指导、提示和帮助，年长者可以向虚拟人像寻求帮忙。

游戏应用的原型星期五（9月29日）由副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在美岭街狮子乐龄之友协会的活跃乐龄中心推介。

Ami由新科大人文、艺术与社会科学系代主任邱慧娟副教授及她的团队构思。

邱慧娟说，团队用了两年的时间，对105名年龄介于53岁至97岁的年长人士进行研究，他们之中有些年长者是失智症患者。

研究：双语模式玩游戏 认知能力和语言记忆显著进步

研究显示，那些在两到三个月内利用双语模式玩游戏的年长者，比起利用单语模式玩游戏或不玩游戏的年长者，认知能力和语言记忆会有显著的提高。此外，研究团队在试玩游戏后的六个月，再度测试失智症年长者，发现他们的口语学习技能和语言记忆都有进步。

超过85%的年长者玩了游戏应用后觉得有趣、容易上手，并认为它是锻炼大脑的好方法。

72岁的陈秀华说：“我发现这款游戏非常有趣，因为游戏方式考验了我的大脑反应速度和手指的灵活性，也测试我的警觉性。”

研究团队将与狮子乐龄之友协会合作，在12月之前把游戏应用安装在1000个平板电脑上。团队也计划接下来利用最新的人工智能技术来扩展游戏的功能。