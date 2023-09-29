通过汽车扫码通关免亮护照等措施 移民局多管齐下添效率

移民与关卡局通过增加自动通关通道、扫描QR码和“朝阳行动”等，加速旅客的通关效率。
- 兀兰关卡巴士大厅自使用更多自动通关通道后，可在傍晚5时至晚上8时的出境高峰期，每个小时让8500人乘坐巴士前往马来西亚，相较于疫情前多出了3000人。在每日通关的27万人次中，今年有43％选择使用巴士通关，比往年的38%增加了五个百分点。
- 在汽车方面，从明年初开始，乘坐汽车出入两个陆路关卡时将无须出示护照，只要扫描QR码即可。
- 为提高早高峰时段入境电单车通关效率，移民局今年5月推出“朝阳行动”（Operation Sunrise），在早上将大士关卡30个电单车出境通道转换为入境通道。加上入境处原有的40个电单车通道，入境交通拥堵情况获得改善。 移民局也正探讨让电单车骑士日后在出入两个陆路关卡时无须出示护照，只要扫描QR码即可。
- 在兀兰火车关卡，移民局从今年3月起，逐步安装10台自助通关机。相较于需45秒完成通关的人工柜台，新自助通关机仅需24秒，让旅客更快捷通关。
- 在所有货物中心，移民局从2023年3月起，推行了无纸张通关措施，让司机和货运代理商在通关前，通过网站或MyICA mobile手机应用，提交车牌号码，以及申请入口准证（cargo clearance permit）的资料。
阅读相关报道：移民局反驳：马国车龙回堵导致本地陆路关卡拥堵