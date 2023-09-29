通过汽车扫码通关免亮护照等措施 移民局多管齐下添效率

移民与关卡局通过增加自动通关通道、扫描QR码和“朝阳行动”等，加速旅客的通关效率。

兀兰关卡巴士大厅自使用更多自动通关通道后，可在傍晚5时至晚上8时的出境高峰期，每个小时让8500人乘坐巴士前往马来西亚，相较于疫情前多出了3000人。在每日通关的27万人次中，今年有43％选择使用巴士通关，比往年的38%增加了五个百分点。

在汽车方面，从明年初开始，乘坐汽车出入两个陆路关卡时将无须出示护照，只要扫描QR码即可。

在兀兰火车关卡，移民局从今年3月起，逐步安装10台自助通关机。相较于需45秒完成通关的人工柜台，新自助通关机仅需24秒，让旅客更快捷通关。

在所有货物中心，移民局从2023年3月起，推行了无纸张通关措施，让司机和货运代理商在通关前，通过网站或MyICA mobile手机应用，提交车牌号码，以及申请入口准证（cargo clearance permit）的资料。

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