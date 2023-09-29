针对五类雇员群体提10大建议 职总要重新缔结社会契约

从鼓励扩大渐进式薪金模式涵盖范围，到为更多自雇人士争取更多代表权和保障，以及为年长雇员设置平台提供微型工作，全国职工总会与超过4万名本地雇员交流，提出针对五大类雇员的10大建议，与本地雇员重新缔结社会契约，制定工会未来的工作方向。

职总在2022年8月正式推出“同心同行共创未来”对话会（#EveryWorkerMatters Conversations），过去一年与超过4万2000名本地雇员对话收集反馈，比原定目标2万人多出一倍。

职总在总结对话会的报告中，分享得到的反馈和所作的建议。职总指工作和生活紧密相连，本地雇员共同希望在工作和生活上有自主权、在动荡和剧变的经济中保持适应力和弹性，以及在人生每个阶段面临挑战时都能得到支持的保证。

年轻雇员重视发展 夹心层关心家庭 年长雇员担心退休存款

在众多反馈中，职总发现年轻雇员就比较重视职业发展和技能提升；称为“夹心一代“的职业中期雇员则面对工作和家庭的双重挑战，因此看护亲人责任是他们最关心的问题；中老年雇员则担心是否有足够存款退休，以及是否能在工作中获得公平对待和尊重。

根据调查所得，职总将雇员分为五个群体，即弱势雇员、年长雇员、承担看护责任的雇员、职业中期雇员和年轻雇员，针对性提出10大建议以及相应细节。

在本地弱势雇员的建议框架中，职总就提出必要服务工作者都应该获得认可、尊重和奖励。这包括继续扩大渐进式薪金模式的框架，包括也在机械操作、医疗护理和社会服务，以及物流业落实该模式。职总也建议让体育、艺术和文化领域的自雇人士同平台人员一样，获得更好代表权和保障。

针对年长雇员，职总向雇主建议，应给这群员工提供平等培训机会，以及重新设计工作，创造具包容性的工作环境。职总也认为可以推出平台，让年长雇员可以寻找微型工作，满足他们收入和生活方式方面的需求。

其他建议细节还包括为年轻雇员提供更多实习和指导机会，降低技能创前程培训补助资格年龄；为处于职业中期的雇员提供培训补助和休假，在他们失业时提供短期失业补助；鼓励更多雇主重新设计工作和为承担看护责任的雇员提供灵活工作安排，以及确保雇员都有足够的基本退休金。

黄志明：不主张立法 职总盼以协作和集体行动来落实建议

职总秘书长黄志明说：“职总希望重新确立，我们与包括专业人士、经理和执行员（PME）在内的本地雇员的社会契约。在听取超过4万2000名雇员的意见后，我们对他们的焦虑和愿望有更深入了解，并将尽最大努力在整个过程中给予他们支持。”

他解释，本地社会过去数十年发生巨变，除了数码革命，劳动结构也从制造业为主转成PME为主，再加上本地逐渐步入超老龄化社会，意味着有更多雇员需要肩负看护责任，因此职总希望了解新挑战，召集本地劳资政三方伙伴和雇员采取集体行动应对，保障雇员的生计。

他也说，职总没有为落实建议设下具体时间表，因为要落实建议需要职总、政府、雇主和雇员四方共同采取行动才能达到。职总不会游说政府通过法律，或是让雇主采取特定行动，而是希望通过协作和集体行动来落实这些建议，确保雇员和企业都能实现共赢。

新加坡全国雇主联合会说，联合会将认真研究这一报告，并且继续与人力部和职总合作共创解决方案，为新加坡、雇主和雇员取得共赢的结果。