黄循财：政府与国人新社会契约 将反映职总对雇员保障

新加坡携手前进运动重点之一是要保持本地经济强劲和活力，全国职工总会为保障本地雇员利益而提出的建议与政府目标高度契合，因此，政府定今年年底公布的与新加坡人的新社会契约，内容也将反映职总与本地雇员缔结的新社会契约。

副总理兼财政部长黄循财星期五（9月29日）在职总的“同心同行共创未来”对话会的闭幕仪式以及更新后的社会契约推介仪式上指出，他一年前推出新加坡携手前进运动时，就在职总总部启动这个大型全国对话会，正是为了反映政府对本地雇员的重视。

职总过去一年通过“同心同行共创未来”对话会，与超过4万2000名本地雇员对话和收集反馈。职总根据反馈结果将本地雇员分为弱势雇员、年长雇员、承担看护责任的雇员、职业中期雇员和年轻雇员，并针对这五大群体提出10大建议以及相应细节，要同雇员缔结新的社会契约。

对于政府将如何帮助职总落实这些建议，黄循财强调人民行动党政府与职总有共生关系，政府将会与职总紧密合作，全面支持新的社会契约，也会进一步研究可以推动的共同点。

一起思考如何规划未来发展 职总举办对话非常重要

黄循财在对话会上说：“职总举行的对话非常重要，新加坡目前正处于转捩点，我们必须一起思考要如何规划接下来的发展，以及应对新加坡面对的外部环境挑战。我们的起点应该是确保经济活跃，因为只有经济取得正面增长才能实现共同目标，为雇员创造更好的工作，争取更好工资和就业前景。如果失败，经济如果萎缩，我们就会开始竞争，社会会开始分化，国家也会陷入危机。”

他认为，要避免经济出问题，新加坡必须保持经济开放。为了继续吸引优质投资以及全球人才，在面对新加坡人的担忧时也应该确保职场公平，包括将在2024年立法针对职场歧视提供法律保护。企业也应该积极接纳高科技，而雇员则可通过提升技能，抓住新的就业机会。

黄循财再次以自己母亲因为不熟悉电脑而必须提早退休为例子指出，在职业中期的雇员面对的挑战可能比刚毕业的雇员更大，要学习新技能也比较困难，所以，政府已宣布将进一步改进技能创前程，来帮助这一群雇员提升自己，确保年轻或中年雇员都能保持竞争力，具备必要的技能。

星期五的对话会由职总会长雷家英主持，参与者除了黄循财之外，还有人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、职总秘书长黄志明，以及全国雇主联合会主席叶进国。

扎吉哈在对话会上说，人力部重视劳资政三方合作，职总提出的建议就反映合作能带来的改变，包括政府、雇主和工会可以一起进行有建设性的讨论，保障雇员权益、工作场所和谐，以及持续发展。人力部将会认真研究这些建议，以及如何以平衡的方式落实，造福雇主和雇员。