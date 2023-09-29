移民局反驳：马国车龙回堵导致本地陆路关卡拥堵

马来西亚人指陆路关卡拥堵是新加坡关卡造成的，移民与关卡局发文告强力反驳称，关卡拥堵有时是因为马来西亚两个陆路关卡车龙回堵导致。

针对马来西亚人指责陆路关卡拥堵是新加坡关卡所导致，移民与关卡局星期五（9月29日）发文告指这说法并不正确，并以最近的长周末为例，在2023年8月31日到9月4日，即我国总统选举投票日前后，马来西亚两个陆路关卡的车龙就一路回堵到新加坡的陆路关卡。

文告指，9月1日，在长堤上，马来西亚的车龙从早上9时开始，直到晚上11时30分才缓解。在第二通道的车龙则从下午1时开始，直到傍晚7时缓解。由于马来西亚的通关速度不够快，因此影响了车辆从新加坡前往马来西亚的速度。马来西亚的回堵情况影响了新加坡车辆的等待时间和通关速度。类似的情况也在其他长周末和假日发生。

文告透露，在交通拥堵的日子，特别是长周末和假日，当局采取了额外的措施管理交通流量。例如，在刚过去的长周末，五天内就有超过170万人次从两个陆路关卡出入境，刷新去年新马重启边境以来的最高纪录。对此，移民局除了提前发文告通知旅客预留更多通关时间，也与不同的机构合作，多管齐下应对人流和车流量，包括同交通警察合作加强执法，插队的车辆将被令掉头。

当新加坡的交通情况比较拥堵时，有网民称马来西亚当局进行的检测比新加坡少，因此马来西亚的通关速度更快。

移民局说，当局需要在保持边境的安全和促进旅客和货物的流动之间取得平衡。保障边境安全对新加坡至关重要，尤其要防止任何人非法携带违禁物品进入本地。因此，当局利用科技进行彻底的检查，例如，在巴士大厅和电单车通道，当局使用生物认证技术，检测是否有企图伪造身份入境新加坡的外国人。

每个星期五傍晚也是出境“小高峰”，不少在本地工作的马来西亚人回家过周末，也有国人到马来西亚旅游。《联合早报》记者在移民局安排下，于星期五（9月29日）傍晚约6时到兀兰关卡观察。

移民局实时检测交通情况 灵活安排通关区

记者注意到，离境的汽车和电单车数量相当多，然而因从马来西亚回堵的交通情况，导致车辆即便完成通关手续后也卡在关卡内一度动弹不得。移民局实时检测关卡交通情况，灵活安排不同通关区，必要时安排电单车使用汽车的通道出境。

驾驶汽车的戴先生（35岁，建筑工人）说：“比起马来西亚，新加坡的汽车柜台开得比较多，通关速度比较快。”

骑电单车前往马来西亚的拉菲丁哈兹克（34岁，体育老师）说：“在新加坡通关，检查的程序比较多，放慢了通关的速度，但是我并不介意，保障安全最重要。”

除了汽车与电单车，也有许多人通过乘坐巴士的方式前往马来西亚。为减少离境旅客的等候时间，移民局将部分入境自动通关通道转换为离境通道，离境通道因而从29个“增加”至48个。

对此，方泇达（25岁，审计师）说：“现在通关速度加快了很多，我每次通关最多也只要半小时。如果将来可以增加巴士趟次，减少巴士等候时间会更好。”