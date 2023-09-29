友诺士综合诊疗所将设远程医疗中心

为应对医疗需求的增加，新加坡将在未来七年设立更多综合诊疗所，并加强远程医疗服务。新加坡保健服务集团将于友诺士综合诊疗所设置远程医疗中心，进一步推展本地远程医疗。

卫生部长王乙康星期五（9月29日）为新保集团旗下的淡滨尼北综合诊疗主持开幕仪式，在活动上宣布新保集团设立全新远程医疗中心的消息。

新保集团的第10家综合诊疗所，淡滨尼北综合诊疗所星期五正式启用，为东部居民提供更完善和便利的看诊体验。这也是本地第24家综合诊疗所。

王乙康：疫后医疗需求增加 政府正加速扩展基础医疗服务

王乙康致辞时提到，世界各地的医疗需求在冠病疫情后有所增长，为应对这个趋势，政府正在加快扩展基础医疗服务。

他说：“随着淡滨尼北综合诊疗所的开幕，全岛现在共有24家综合诊疗所。今年11月，我们将开设三巴旺综合诊疗所。然后在2024年，开设新的卡迪综合诊疗所，以及重建的白沙综合诊疗所。

“从2025年到2030年，将有更多的综合诊疗所开始启用，包括比达达利、碧山、加基武吉、实龙岗、达曼裕廊和登加。当这些综合诊疗所启用后，新加坡综合诊疗所的数量将达到32家。”

他也指出，另一个应对医疗需求增长的重要举措是远程医疗服务，尤其是视频看诊（video consultations）服务。

他说，不少人认为远程医疗比与医生面对面看诊方便得多。行动不便的轻症年长病患也可减少前去综合诊疗所的次数。

王乙康在仪式上宣布，新保集团将在友诺士综合诊疗所设立远程医疗中心（telehealth hub），把提供远程医疗服务的临床和行政人员聚集在一处，加强远程医疗服务。

就增强远程医疗方面，新保集团今年1月，也在友诺士综合诊疗所试行了一项远程医疗服务（Acute-On-Demand TeleHealth）。

这项服务将扩展至新的淡滨尼北综合诊疗所，希望通过此方式看病的病患，可通过健康手机应用（Health Buddy）同天预约并看诊。

新保集团综合诊疗所也计划在淡滨尼北综合诊疗所为病患提供其他视频看诊服务。当中包括监督高血压病患的远程医疗服务，让病患能借助科技和综合诊疗所提供的远程看诊，在家中管理病情。

淡滨尼北综合诊疗所将提供综合全面基础医疗服务

位于淡滨尼6巷和淡滨尼61街交界处的淡滨尼北综合诊疗所，共四层楼高，将为病患提供综合和全面的基础医疗服务。这包括慢性与急性病的门诊护理和治疗、妇女与儿童健康服务、诊断和放射科服务，以及物理治疗和足科医疗等综合保健服务。

淡滨尼北综合诊疗所主任黄伊媚医生受访时说，在初期，综合诊疗所每天会为约500名病患或居民看诊，在运作开始稳定后，人数将增至每天约700名。