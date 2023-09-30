华社华商期待“老朋友”继续转型与时代发展同行

百年以来，《联合早报》与华社、华商和教育界是相互扶持的“老朋友”。迈入下一个百年，各界期待早报继续转型，反映新时代的发展。

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生说，早报记录了新加坡华人社群这100年来的演变，是本地华社最主要的信息来源。

新跃社科大学校长陈大荣教授说，早报在塑造新加坡和华社的公共言论方面发挥了重要作用和影响。它一直是信息、文化和观点的灯塔，在瞬息万变的媒体环境中始终保持重要地位。

作为早报忠实读者的新加坡邻里企业中心前主席郭庭水，已阅报超过50年。他指早报风格稳重，不哗众取宠，以专业、深度报道见称，“要了解时事动脉，阅读早报准没错” 。

早报广交结友，百年以来与多个华团相互扶持。食品厂商联合会永久名誉会长白毅柏指出，华文报和商会关系源远流长，他感谢早报扮演沟通桥梁角色，下情上达，将商界心声反馈给政府。

南安会馆执行顾问陈奕福指出，近年本地各会馆积极转型，在社区举办各项回馈社会的活动，早报都给予许多报道，起到抛砖引玉效果。

潮州八邑会馆会长吴木兴也感谢早报多年来支持会馆各种活动，除了给予他们不少宣传，报道方式也非常接地气，让读者倍感亲切。

展望未来，蔡其生说，宗乡总会和早报都作出努力，通过数码科技等方式创新，吸引年轻一代。传播形式可以与时并进，但他强调，各机构的核心价值观是不变的。

新加坡全国商联总会会长杨向明说，早报肩负重任，对新加坡华社情况进行全面报道，同时还扮演传承使命，通过推广华文华语鼓励下一代努力学习中华文化。

陈大荣说，媒体与年轻人的互动至关重要。须通过创新的形式接纳他们的观点、兴趣和愿望，有助于弥合代沟，确保报纸在未来更长的岁月里仍具有现实意义。他期待早报与跃大之间有更多的合作机会。

台湾辅仁大学新闻传播学系副教授陈顺孝观察到，面对如何发展新商业模式的挑战，全球不少媒体机构采取的策略是专攻一个课题，服务特定群体。如早报般全面的大型媒体机构，也积极发展更多不同业态，吸引更多群体的受众。