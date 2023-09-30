不要豆芽加5角 炒粿条档引热议

买炒粿条但不要豆芽，必须另加5角钱，摊主的另类加价引争议！女摊主解释，原本炒一锅可卖四五份，另炒一碟免豆芽的，很费时间。

位于法嘉购物中心（Fajar Shopping Centre）食阁一间售卖炒粿条、炒米粉、蚝蛋和菜头粿的摊位，在摊位外贴上告示，称如果要加食材，需要多收费。然而令人不解的是，如果要纯炒粿条，纯炒面，甚至不要豆芽，都必须另加5角钱。

摊主吴女士（50岁）受访时透露，一般的炒粿条和炒米粉都会配上豆芽。“我们在开张时就贴上告示，目的不是为了多挣5角钱，而是为了方便自己。我们摊位有三个锅，一次可以炒出四五份，但如果食客不要豆芽，我们就得重新专门为他炒一份，费时费力。”

吴女士解释，自己“炒”了20年，两个月前才搬到这个新摊位。她说，之前在别处做生意时遇过一位客人，要买三包炒粿条，分别要纯面，纯粿条和纯米粉。光是为了这位客人，就要炒三次。“如果是在用餐时间，其他排队的食客也需等很长时间。”

食客方小姐（32岁，文员）说，可以理解摊主的做法。她不吃豆芽，但也会点普通有豆芽的炒粿条。“我不会多花5角买没有豆芽的炒粿条，我可以自己挑出豆芽。”

公众张先生（70岁，退休人士）则认为，摊主已经将价格清楚地贴在店外。“如果不要豆芽就加钱，那些无法接受的食客可以选择不要吃。”

完整报道，请翻阅2023年9月30日的《新明日报》。