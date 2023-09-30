公司董事被控失责 判监六周

身为四家公司董事，却未履行监督职责，允许公司银行户口被滥用，收取超过76万元赃款。被告不认罪，受审后裁定罪成，判监六周，以及未来五年不得出任公司董事。

被告蔡忠洪（37岁）是3E会计私人有限公司的创办人。这家公司负责协助外国人在新加坡设立本地公司。

根据判词，在2012年，名为弗洛琳娜的女子找上被告，希望为四家公司注册一名新加坡籍董事。

根据公司法，外籍人士如果要在本地成立公司，必须找至少一名新加坡人当董事。被告答应为女子提供服务，随后担任这四家公司的董事。

在被告担任董事期间，警方接获通报，指有受害者被骗将钱汇入这些公司的银行户口。经调查后确认，这些款项属于赃款。

根据警方文告，从2012年12月至2013年2月，这四家公司的银行户口共接收约55万8404美元（约76万新元）的赃款。

控方指出，身为公司董事，被告并未履行监督职责，他的失责导致这些公司与赃款有牵连。

被告的律师则辩称被告有对公司进行必要检测，包括检查公司的合格证明和股东的国籍等。

不过，控方认为辩方的说词毫无根据，指出被告在调查期间，未曾向当局提起这些检查。被告在口供中也承认他没有进行任何检查。

被告也承认，对这些公司进行详细检查的费用昂贵，因此他主要依赖银行对公司进行检查。对此，控方指出，身为公司董事，被告不能只靠第三方资料，而是必须自行独立查核。

控方也说，被告不知道公司的外籍董事是谁，也不清楚公司的交易活动，将自己置身在一个完全不能掌握公司控制权的处境。

法官听取控辩双方的立场后，认为有足够证据证明被告未履行董事义务，没有对公司交易进行任何监督，导致公司银行户口被滥用以收取赃款。