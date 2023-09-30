当局列受认证应用吁公众下载诈骗 并告诫“Password123”如同不设防

线上账户若用“Password123”等明显密码，就如同把钥匙挂在家门口，任何人都可以轻易潜入盗取钱财和信息。现在，用户除了设置较复杂的密码，即日起也可下载当局认证的防病毒软件，就像安装防盗门般保护自己。

网络安全局星期六（9月30日）展开第五届全国网络安全宣导运动。今年的主题是“隐形的敌人”（The Unseen Enemy），强调网络危害和诈骗对公众的潜在威胁。

配合这项运动，网安局在新达城购物中心举办“家“强网络安全（Home in on Cyber Security）展览，通过住家环境的各种设计，提醒公众可能存在的危险。

比如，参观者可在门口尝试用写有不同密码的钥匙开门，多数选项都较难破解，所以开不了门。唯有“Password123”过于明显，轻易就能“破门而入”。

走进了单位，参观者可用手机扫码并环绕书房展区，找出潜伏着的“隐形人”，如同筛查网络安全漏洞般，弥补安全盲点。

网安局也更新网络安全贴士，呼吁公众采用双重认证（Two-Factor Authentication）和加强密码，并防范钓鱼骗局。

此外，公众应及时更新软件以修补安全漏洞，并下载防诈手机应用ScamShield和防病毒手机应用。

诈骗活动逐渐转到线上 应对策略须调整

网安局认证防毒手机应用

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在网安宣导运动开展仪式上说，原本以短信形式为主的诈骗活动逐渐转到线上，应对策略也须调整。

由于市面上各式各样的防病毒手机应用安全可靠程度不一，网安局因此列出受认证的14个安卓和苹果操作系统应用。

网安局在今年8月进行测试后说，这些手机应用能检测恶意软件和钓鱼活动，保护手机用户的安全。尽管如此，当局提醒，应用不能提供百分之百的防护，用户仍须保持警惕。

网安局局长许智贤说：“网络犯罪分子越来越猖狂，我们须要尽所能自保，不受网络危害影响。”

公众本周末可到新达城购物商场一楼参观，并向在场的网络安全人员了解更多。配合此运动，当局接下来也会在公共场所张贴海报和在网上播放宣导视频等，传达保障网络安全的信息。

