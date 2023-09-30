圣淘沙发展局和新协立等协作 助残障者和租赁组屋居民就业

圣淘沙发展局和岛上业者将为残障者和低收入家庭提供适合的实习和就业等机会，以及为残障者设计的产品开拓商机，旨在打造更包容的职场。

社会及家庭发展部、新加坡协助残障者自立局（SG Enable）和圣淘沙发展局，星期六（9月30日）在圣淘沙签署谅解备忘录。根据三年备忘录，圣淘沙发展局和18个业者将借助新协立的培训计划，打造适合特需者的工作场所、为残障者和参与社区联系站（ComLink） 计划的租赁组屋居民提供指导、实习和就业机会、协助推广残障者创作的产品等。

圣淘沙发展局说，集团也致力于打造适合各群体的环境，将与新协立合作提供更多适合特需人士的服务、活动和设施。

配合每年举办的圣淘沙关爱周（Sentosa Cares Week），超过1000名ComLink受惠者、残障者和看护也可免费入岛并游览特定景点。

见证签署仪式的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高致辞时说，响应计划的18个业者来自餐饮和零售等领域，员工占圣淘沙岛上总雇员人数的八成，有潜力聘请不同能力的人，包括残障者。新协立将为业者提供所需的资源，如引导业者重新设计工作、培训员工。

他说：“这些企业意识到包容雇佣可以扩大人才库，为工作场所带来新的观点并加强企业文化。许多雇员如今也更看重能发挥社会影响力的公司……圣淘沙发展局将和社会服务中心合作，为ComLink受惠家庭提供工作和实习机会。协助受惠者获得好工作，这能让他们有稳定的经济能力，并改善就业能力。”

不少圣淘沙业者已提倡包容文化

由于工作机会取决于业者的营运情况等因素，圣淘沙发展局未透露预计的受惠人数。然而，不少业者早已开始提倡包容文化。

以喜乐圣淘沙度假旅馆（Siloso Beach Resort）为例，约70名员工当中，超过两成是特需人士。圣淘沙名胜世界旗下的许多景点已适合轮椅使用者出入；欧芮酒店（Hotel Ora）的酒店大厅有专区，展示并售卖残障者等弱势群体制作的手工艺品。

行动不便的林珮莎（44岁）两年前到圣淘沙发展局工作，设计宣传册等材料。2019年，她在日本单板滑雪时突然失控，滑板击中头部，导致脑部受创，手术醒来后惊觉右边肢体瘫痪。

她花了约三个月接受治疗和复健，学习以轮椅代步，适应以左手活动。她当时还在航空业从事设计工作，后来在冠病疫情期间被裁退。由于语言能力也在意外后受到影响，她说话的速度比以前慢，无法自如地做报告演示，她担心这些限制会阻碍她重返职场。

庆幸的是，她通过朋友介绍找到圣淘沙发展局的工作。虽然薪水比以前少，但她认为自己的能力不同于往日，工作量也没以前繁重，内心自我调整后，也就不介意。

她受访时说：“意外后，我学会看开、积极面对，觉得能保住性命已经很幸运。雇主让我居家办公四天，在办公室时，同事都很照顾我，协助我出入。这样的环境很重要，希望更多雇主能以开放心态为残障者提供就业机会。”