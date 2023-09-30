参与“新加坡携手前进”对话会大专生提建议 助低收入者理财

不少低收入家庭为应付眼前需求，较难为未来储蓄。一群大专学生总结参与“新加坡携手前进”对话会的讨论心得，向政府提呈报告，建议提升低收入家庭的理财通识，以及通过门槛较低的定期存款计划等金融产品，鼓励低收入者更积极地存钱。

约270名来自工艺教育学院、初级学院、理工学院、公立大学和私人教育学府的学生，去年11月起至今年初，共参与了四轮“新加坡携手前进”运动对话会。

这一系列对话会是在新加坡携手前进运动的六大支柱之一“关怀与照顾”支柱下召开的，针对低收入家庭面对的多重且复杂的挑战，如何加强援助，提升他们的自助能力和社会流动性，展开讨论并探讨方案。

其中16名学生综合众人看法和讨论成果，近期向社会及家庭发展部提呈报告。报告提出三大建议，即加强给予弱势家庭的援助、提升人们对各种援助项目的了解，以及扩大对成功的定义。

在加强援助方面，报告建议发动友伴义工，根据个别需求，更有效地向低收入者传达理财通识。报告也鼓励银行推出门槛较低的定期存款计划，让资金不多的低收入家庭也能参加。

目前，一些银行的储蓄计划须持续存款两年才可享有较高利率。报告建议推出较短期的优惠储蓄计划，让打零工或就业情况不稳定的人也有储蓄的动力。

报告也建议，在现有整合社会服务和政府援助计划的SupportGoWhere平台上，增添一个让求助者一次过申请不同计划的综合申请表格，减少被转介到不同平台填写申请表格的不便。

另一方面，对于如何改变社会对成功的定义，报告建议通过社交媒体的宣传，提高人们对动手实践及护理类型工作的了解和尊重，改变这些工作等同于低生产力或低技能的既定观念。学生也认为可进一步增加年轻人参与实习和督导计划的渠道，帮助他们扩大人脉和资源。

孙雪玲：年轻人关心弱势群体 群策群力迈向未来

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期五（9月29日）在社会及家庭发展部为参与对话会的学生举办的答谢活动上致辞时说，可以看出年轻人非常关心社会上的弱势群体。

她说：“要让年轻人对未来有希望，我国的社会流动性必须维持强韧和活跃。”

孙雪玲指出，学生就个人、企业和政府如何携手帮助低收入家庭提呈的建议，恰恰体现了新加坡人群策群力、迈向共同未来的愿景。

另一方面，社会及家庭发展部与新加坡国立大学也联手推出一项援助社区联系站（ComLink）家庭的友伴项目。

社区联系站协调与整合多个援助计划的共同服务，为租赁组屋的家庭提供更全面的援助。去年中试行的友伴计划，至今已有430名国大学生参加，学生积极联系受惠家庭，了解需求，帮助他们制定改善生活的行动计划。这个项目今年正式推出，国大有意将学生义工逐渐增至1000人。