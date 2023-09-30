东部空污指数连续两天达80

全岛上空星期六（9月30日）仍旧灰蒙蒙一片，东部地区的24小时空气污染指数连续两天达到80，处于适中水平。

根据国家环境局网站，东部的24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）星期五（29日）中午上升至80，下午6时至晚上11时间达到82，是所有地区中最高的。

直到星期六上午因为全岛多处下雨，东部的PSI才在上午11时回落到80以下，当时的PSI是78。

截至星期六傍晚6时，全国各区的24小时PSI介于54至78。东部77、中部78、南部73、北部57，以及西部54。

PSI不超过50属于良好水平；51至100是适中水平；101至200是不健康水平；201至300是非常不健康水平；301或以上为危险水平。当PSI超过100时，一般健康的公众就应该减少长时间和剧烈的户外活动。

永续发展与环境部长傅海燕星期五在脸书上贴文，提醒较易受烟霾影响的群体，包括老年人、孕妇、孩童和患有慢性肺病和心脏病的公众做好准备，例如在外出活动时备好药物。

根据亚细安气象中心网站，印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹星期五的火点数量，都显著低于之前一天。苏门答腊的火点从561个降至264个；加里曼丹从142个降至52个。但这可能是因为“受到大片云层覆盖，所以无法确定赤道地区火点和烟霾的全面情况”。

气象中心说，接下来几天印尼爪哇岛、努沙登加拉群岛（ Lesser Sunda Islands，又译小巽他群岛）、苏门答腊南部和中部，以及南加里曼丹的天气会持续干燥。火点和烟霾的情况，可能因为长时间干旱而恶化，尤其是苏门答腊南部和中部，以及南加里曼丹的火灾易发区。

气象中心预测，风会继续往东南或南方吹。国家环境局早前发文告说，东南风能把高浓度烟霾带离新加坡，因此预料我国接下来几天不会有严重烟霾。一旦任何地区的PSI超过100，达到不健康水平，政府就会启动防霾措施。