千人参与为儿童义走活动 筹款助各族儿童青少年　

千人参与新加坡儿童会“为儿童义走”活动，共筹获58万元。

活动主宾卫生部长王乙康星期六（9月30日）早上8时30分，在圣淘沙巴拉湾海滩与约2000名身穿蓝色运动服的参与者一起做暖身操，再为“为儿童义走”（Walk for Our Children）义走两公里。

参与者在半小时完成义走，现场还有嘉年华活动，让参与者玩游戏、看表演与逛市集。其中，新加坡儿童会旗下的“心灵绿洲服务中心”（Oasis for Minds Services）设立的摊位，以各种豆类作为启发，提高儿童和青少年对于心理健康的认识。参与者还可以留言写纸条，鼓励他人。

慈善义走与嘉年华所筹获得的款项，将全数用于支持新加坡儿童会的未来项目与服务。

曾受助民众经济好转后 带儿女参加支持

邓美玲（46岁）带着三个儿女来参加义走与嘉年华，一家人玩得相当开心。

她分享以前收入不多，当时曾经接受新加坡儿童会的帮助领取津贴，儿女们也参与课后辅助。如今经济情况好转，她有份稳定的轿车司机工作，因此只要新加坡儿童会有活动都会尽量带儿女来支持。

新加坡儿童会社联与伙伴关系部高级管理人员刘佳丽（37岁），负责接洽和协调捐款者的事宜。

她说，上一次实体筹款活动在2019年，今年报名人数没有往年热络，团队因此努力通过社交媒体如Instagram和脸书推广义走活动，9月18日到24日还在怡丰城举办宣传路演。经过这些努力，义走最后吸引了2000多人参与，筹获58万元善款。

新加坡儿童会成立于1952年，致力于保护及培育来自不同种族和宗教信仰的儿童和青少年。儿童会总共向2万1559名儿童、青少年及家庭伸出援手。

儿童会现今在全国通过超过10家服务中心，提供四类服务：弱势儿童与青年、儿童与青年服务、家庭服务，以及研究与倡导。