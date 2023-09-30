未成年妈妈逐年减少 怀孕年龄却降低

本地未成年生育的少女人数逐年减少，但未婚先孕者的占比可能不比过去少，而且其中年龄最小的仅不到13岁。

令人关注的是，无法确定胎儿的亲生父亲是谁的案例更多了。发生这种情况的女生有的是在网上认识男方后发生一夜情，有的是同时与数名异性交往，因此，怀孕后无法肯定经手人是谁。

据移民与关卡局，由少女生下的孩子数目逐年减少，与我国的生育率下滑趋势一致，从2013年的487人，减至去年的218人。至于这些少女是否已婚，以及生育时最小年龄是几岁，当局没有透露。

在本地10岁至19岁的少女群体中，怀孕生育的比率也逐年降低，从2013年的0.2%，降至去年的0.1%。过去五年，20岁以下的少女妈妈中，马来族约占六成，华族则从五年前的占三分之一，稍微减至这两年的四分之一。

本地两个专援助怀孕少女的非盈利社会服务机构都发现，近几年来，少女怀孕的年纪越来越小。在它们处理的个案中，年纪最小的是刚上中一的在籍学生。这意味着，她们在小学阶段已有了性行为。

这两家机构也观察到，少女再次怀孕的案例有所增加，虽然数目不多，但这意味着，这些少女一再陷入恶性循环，承受着未婚生子的压力或堕胎的后遗症。

卫生部：少女怀孕和堕胎的比率大致一样

卫生部答复《联合早报》询问时说，从2018年至去年，少女怀孕和堕胎的比率大致一样。每1000名少女有四人怀孕，其中两人选择堕胎，也就是说一半的人选择生下孩子。

另外，据卫生部，2020年的堕胎案例有4029起。2016年有7217起，其中涉20岁以下者有343起，占约4.8%。

堕胎在本地是合法的，没有年龄限制；16岁以下也无须父母同意，可在怀孕不超过24周前进行。每次费用介于800元至5000元。

据支援未婚先孕少女的支援福利团体Babes，它过去五年来，每年接到300多通与少女怀孕相关的求援电话或短信，情况没有恶化趋势；求援少女一般怀孕不到三个月。

青少年性生活更早开始 对“亲密关系”观念也有很大变化

Babes执行董事王丽仪受访时说，过去接获的案例一般上怀孕年龄超过15岁，但最近几年降至13岁，而且这类案例更常见，显示青少年的性生活开始得更早了。

王丽仪（前排右二）和Babes的同事合力支援未婚先孕的少女。过去五年，他们平均每天会接到一通与少女怀孕相关的求援来电或短信。（受访者提供）

此外，青少年对于“亲密关系”的观念变化很大，另觅新欢的时间更快，投入一段关系的时间更短。他们更早结交异性朋友，认识一星期后即以男女朋友相称，或同时与多人交往。

Babes的资深社工哈斯玲达说，一些女学生群里最近流行着一股“你敢吗”风气，变相鼓吹“发生性行为以证明自己有魅力”，情况让人担忧。

王丽仪指出，这些未婚先孕的案例中，最后当事人走上婚姻道路的少之又少。许多案例的男方起初表示会支持女方，但宝宝还未出生，他们就打退堂鼓，或失去联系。

为身处困境的孕妇提供住处等支援的Safe Place也注意到这个现象。过去五年，Safe Place支援了420多名孕妇，其中一半未成年。今年，这个占比为57%。

为身陷困境的孕妇提供住处等支援的Safe Place每星期主办一两场工作坊，同孕妇和新手妈妈们分享育婴或心理健康等知识，协助她们更好地面对生活。（受访者提供）

Safe Place主管魏佩仪说，尽管现在青少年对性的观念和接受度比以往更开放，也更能接受未成年人未婚先孕，但社会对于未成年单亲妈妈仍存有“坏女孩”的印象。这些少女必须承受与年龄不相称的后果和压力，包括不被原生家庭接纳、因学历低而只能从事劳力工作、经济不独立、心智不成熟、无法照料婴儿等挑战。

堕胎可快速解决未婚怀孕问题 但少女或留下心理后遗症

哈斯玲达说：“堕胎可以很快解决未婚怀孕的问题，表面上可让当事人迅速恢复原来的生活，整个过程似乎太随意。然而，少女如果没有接受专业辅导，很可能留下心理后遗症，影响自信以及将来对待亲密关系的态度。”

魏佩仪也说：“青少年把堕胎当成是避孕手段之一，这是非常危险的。她们没有想到的是，堕胎不仅对健康有影响，也会间接打击自信心。”

此外，受访社工指出，年纪越小的少男少女发生性关系时，更多时候没有采取有效的避孕措施，有的甚至不明白这些行为会有什么后果，等到女方怀孕后，才惊觉有大麻烦。