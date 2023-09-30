突宣布关闭新达城分店 PURE Group引会员不满

PURE Group突然宣布于10月8日关闭旗下的新达城分店，引起会员们强烈不满，不少会员称在签订配套后才接获消息，一些会员因通知过于临时而向新加坡消费者协会投诉。

新加坡消费者协会会长杨益财受询时证实，消协在9月27日至30日之间，接获四起有关Pure Yoga的投诉。投诉主要与新达城分店（由健身房PURE Fitness和瑜伽中心PURE Yoga组成）突如其来的歇业消息有关，顾客投诉PURE Yoga的关闭通知少过两个星期。

由于这些投诉尚未解决，消协无法进一步评论。

受影响会员：9月27日收到通知 分店10月8日结束营业

据受影响的会员所言，他们在9月27日收到PURE Group的电邮通知，指新达城分店将于10月8日结束营业。

吴姓销售人员（40岁）透露，刚签订两年的瑜伽与健身房配套不久后，便收到歇业通知。“我在8月听到新达城分店关闭的谣言，于是多次向管理层询问，但他们说消息子虚乌有，我便放心签了配套。”

对此他感到非常失望，如果管理层一早知道新达城分行即将歇业，应提前通知，好让顾客思考是否要继续签订。“我本来可以使用PURE Group旗下所有的健身房与瑜伽中心，但现在却少了两家。”

在新达城购物中心附近上班的蔡姓公关（33岁）则说：“新达城分店关闭后，他们告诉我可以使用其他分店的设施。然而，我是因为地点靠近公司，才成为新达城分店的会员。既然它现在要关门了，我希望公司允许我终止签订的配套。但我多次发电邮询问，却音讯全无。”

新达城分店是PURE Group过去20个月内第三家关闭的分店。共和大厦的PURE Yoga分店和海洋金融中心（Ocean Financial Centre）的PURE Fitness分店去年关闭。

对此，陈国豪（金融人员，36岁）说：“我前年买了Pure Fitness四家分店的使用权，提前支付两年的费用，一共4000多元。但是近年来，分店不断关闭，我只剩两家健身房可用。这对和我面对同样情况的会员来说太不公平。以一样的价格，我们却只享有减半的服务。”

陈国豪建议，PURE Group给现有会员减半收费。

PURE Group：分店关闭与商业格局演变有关 是评估后决定

PURE Group回复《联合早报》询问时透露，新达城分店关闭后，所有资源和员工将重新分配到亚洲广场（Asia Square）和义安城分店。

至于新达城分店关闭的原因，PURE Group指这与“新加坡不断演变的商业格局”有关，而关闭新达城分店是在“对店内进行了深入评估”后作出的决定。

PURE Group也提到，将继续在保健产业的网络中寻求增长机会，持卡人可以放心，新加坡其他的分店将继续照顾他们的需求。