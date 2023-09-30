女皇镇增设社区聚点与公园 鼓励绿色生活

贯穿女皇镇区内的铁道走廊部分路段上将设新的社区聚点，让居民更靠近休闲空间和绿地。

连接女皇镇数个组屋邻里的铁道走廊（Rail Corridor）未来会有新的出入口，方便居民取道前往。按照建屋发展局拟订的“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）计划，区内的铁道走廊将还有三处连接新的社区聚点。

纬壹城（one-north Business Park）的波那维斯达聚点将开辟可用于体育、社区和文化活动的空间，与铁道走廊现有的文化与休闲空间相衔接。

女皇大道高架桥底下的聚点则可能用于促进社区交流，以及鼓励居民参与健康与保健活动。根据构想图，那里或建造舞台和座位区，可供举办各类活动。有关当局将征求居民的意见，联手打造这个聚点的建设计划。

16社区聚点将于2026年起陆续启用

居民目前常用的出行路线上，也将增设社区聚点或户外休息区。16个社区聚点将于2026年起陆续启用，设施包括歇息区、游乐区、健身角落、脚踏车停放处，还有户外花园等。

根据计划，女皇镇市镇将建造新的脚踏车道，连接附近的红山市镇和金文泰市镇，改善跨镇连接性。居民届时可骑脚踏车出行，建立绿色与活跃的生活方式。

女皇镇区内约四分之一的居民在65岁或以上。2021年10月，女皇镇获选为试点保健区（Health District），测试能改善居民健康与福利的综合解决方案。

建屋局的文告说，ROH翻新工程将及时为女皇镇市镇注入生气，为健康与活跃的乐龄生活提供基础。

建屋局将联同国家公园局在区内开辟新的公园，例如联邦岭的康疗花园（therapeutic garden）。现有公园及绿地也将翻新，增添休闲设施、大自然儿童游乐设施与健身设施等。

增无障碍斜坡道及加宽中央分隔岛 让年长居民更安全过马路

建屋局也将翻新区内的六个邻里中心，打造更具包容性的环境。像美岭街邻里中心等地形坡度较大的地带，会增设无障碍斜坡道，并加宽公路的中央分隔岛，让年长居民分两段更安全地过马路。

新宣布的ROH计划将惠及约7万9000名居民，包括花拉路组屋邻里的住户。花拉路邻里虽不在女皇镇市镇范围内，但当局也将它纳入同个ROH计划中。

公园局将在花拉路邻里辟设新的京士路公园，以仿自然的形式栽种树木和植物，提升生物多样性。

花拉路邻里有七座组屋，其中五座在马路的同一边，呈直线排列，而巴刹与熟食中心、商店及日常生活所需服务集中在其中一端。受访的年长居民说，住在另一端的人要上巴刹或买东西，路程有点远，当局或许可增设座椅，让腿脚不好者可以在中途坐下休息。

在该邻里住了47年的王周良（60岁，水果店店主）则反映，驶入多层停车场的车辆经常大排长龙，从而影响马路上的交通，希望当局可改善那里的车流动线。